Freddie Gibbs remercie Strong Arm Steady pour son incroyable album

Freddie Gibbs prend un moment pour montrer un peu d’amour à Krondon, Phil Da Agony et Mitchy Slick, citant « In Search Of Stoney Jackson » comme l’une de ses influences majeures.

C’est toujours fascinant d’entendre un artiste réfléchir sur ses influences, car tracer les brins d’ADN de la lignée musicale peut être un passe-temps des plus agréables. Et à une époque où il semble plus important que jamais de donner des fleurs aux méritants, Freddie Gibbs a pris sur lui de réfléchir à un album qui l’a marqué, allant jusqu’à façonner sa propre trajectoire musicale. Une trajectoire qui inclut les goûts de Pinata, Bandana, et Alfredo, trois de ses albums les plus acclamés par la critique. Emma McIntyre / Au milieu d’une fête ivre – comme on dit, Dans Vino Veritas, traduit en dans le vin, la vérité – Freddie Gibbs s’est rendu sur Twitter pour célébrer le trio californien Strong Arm Steady, composé de Krondon, Mitchy Slick et Phil Da Agony. Plus précisément leur album de 2010 À la recherche de Stoney Jackson, produit dans son intégralité par le légendaire Madlib, qui continuerait à la dentelle à la fois Pinata et Bandana pour Gibbs des années plus tard. À l’époque, le projet a été acclamé par la critique dans tous les domaines, et bien que Gibbs n’ait pas précisé, il est possible que Stoney Jackson a déclenché une ampoule dans son esprit – une ampoule qui lui donnerait la confiance nécessaire pour s’unir avec un seul producteur et partir de là. « Si Krondon, Mitchy Slick et Phil n’ont pas fait Stoney Jackson Je n’aurais pas fait Piñata, banane ou Alfredo, » il écrit. « Les faits. » Après avoir fait sauter les fans sur sa faute de frappe liée aux fruits, Gibbs s’est assuré de clarifier sa vraie signification. « Lol, je voulais dire Bandana im ivre. » Ivre ou pas, c’est certainement cool de voir Gibbs rendre hommage à un groupe sous-estimé, et le fait qu’ils aient joué un rôle aussi important dans son propre voyage musical est la preuve d’une vérité simple mais inspirante: vous ne savez jamais sur qui votre art finira par avoir un impact. .