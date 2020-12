Freddie Gibbs réagit en étant le rappeur de l’année de B.Dot

Après que la liste des « Meilleurs rappeurs de l’année » de B Dot Miller ait déclenché un débat animé sur Clubhouse, Freddie Gibbs a pesé sur une partie du contrecoup.

Ah, des listes. Ils ont tendance à arriver vers décembre, sur des publications comme la nôtre (lisez nos albums les plus chauds de 2020 ici), conçues pour capturer un instantané de l’année dans la musique au sens large. Et pour la plupart, ils ont tendance à ne susciter que controverse. Bien sûr, il est impossible de plaire à tout le monde, et tenter de brosser un tableau objectif précis est une tâche vraiment herculéenne étant donné le large éventail de styles différents actifs dans le jeu de rap. Pourtant, de temps en temps, les publications et les journalistes remuent le pot avec leurs listes de fin d’année, comme l’a prouvé B Dot Miller de Rap Radar avec sa récente liste des «Meilleurs rappeurs de 2020». FilmMagic / FilmMagic / Avec un top-trois qui comprend Freddie Gibbs, Conway The Machine et Benny The Butcher (aussi méritant un trio que jamais), la liste de B Dot s’est retrouvée au centre d’un débat animé sur Clubhouse. Avec de nombreux avis centrés sur l’ordre et les possibles snobages, il n’a pas fallu longtemps pour que le discours entourant la liste de B Dot soit carrément passionné. Freddie Gibbs lui-même s’est assuré d’offrir quelques réflexions à ce sujet, riant de la façon dont son inclusion au sommet avait pu ébouriffer quelques plumes notables. «Merde @bdottm, tu as préparé ces négros à me fumer aujourd’hui», dit-il en gloussant sur Instagram. « J’adore. # AlbumoftheYearBitch U Big est-il fou ou peu fou? » De toute évidence, Freddie semble apprécier les accolades de fin d’année, même si vous pensez que l’homme y serait habitué maintenant. Après tout, il n’y a pas longtemps Bandana lui valait des éloges similaires, mais sans la nomination aux Grammy Awards. Découvrez les mots moqueurs de Gibbs ci-dessous, et sonnez si vous pensez que B Dot a frappé le clou sur la tête.