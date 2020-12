Freddie Gibbs envoie des photos au rappeur qui voulait 50 000 € pour un long métrage

Freddie Gibbs s’est récemment rendu sur Twitter pour diffuser un rappeur anonyme tout en se rappelant à lui-même et à ses fans leur valeur.

Freddie Gibbs a sans doute été l’un des meilleurs rappeurs de l’année, et nous ne sommes pas les seuls à le penser. En 2020, Freddie Gibbs a poursuivi sa série d’albums avec une autre sortie incroyable. Contrairement aux collaborations Madlib des années précédentes, les années 2020 Alfredo était une collaboration avec un autre producteur légendaire, The Alchemist. Freddie Gibbs n’a jamais eu peur de la confrontation et semble souvent s’en inspirer. Qu’il se moque de DJ Akademiks ou ravive de vieux boeufs avec Jeezy, Freddie dit toujours ce qu’il pense. Dans un tweet récent, il fait de même.

Jerritt Clark / pour Interscope Records Dans ce tweet, cependant, Freddie décide de montrer une certaine pitié pour le rappeur, choisissant de le garder sans nom. Freddie dit que lorsqu’il a demandé à travailler avec ledit rappeur il y a 5 ans, il a essayé de faire payer à Gibbs 50000 € pour un couplet. De toute évidence, cela a laissé un mauvais goût dans la bouche de Freddie, parce qu’il ne l’a pas payé, et maintenant que l’artiste revient avec une demande de faire une chanson avec lui, Gibbs, qui est sans doute au plus haut point de sa carrière jusqu’à présent. , a choisi de l’aérer sur Twitter au lieu de faire la chanson. Malgré ce que pense Akademiks, Freddie est le meilleur qu’il ait jamais été et il est très présent sur les radars des gens. Il est logique que Gibbs se déplace avec confiance. Il est un artiste nominé aux Grammy Awards et a le respect de ses pairs derrière lui. Il est intéressant de noter que Gibbs a décidé de ne pas nommer l’artiste dans le tweet. C’est peut-être un signe de maturité. Mais qu’en pensez vous?