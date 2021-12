Freda fait appel au réalisateur légendaire Francis Ford Coppola en tant que producteur exécutif

Francis Ford Coppola a rejoint en tant que producteur exécutif pour le premier film narratif de Gessica Généus, Freda. Le long métrage en langue créole a fait sa première mondiale plus tôt cette année au Festival de Cannes à Un Certain Regard, et n’est que le deuxième film de l’histoire d’Haïti à être présenté aux Oscars dans la catégorie du meilleur long métrage international.

« Freda est le genre d’expérience cinématographique que j’apprécie le plus : un voyage dans un mode de vie qui ne m’est normalement pas accessible, donnant un aperçu des vraies personnes qui y vivent. Le film de Gessica Généus est un bijou inoubliable raconté avec une éloquence simple, des performances magnifiquement mémorables et un sentiment authentique que peu de films atteignent jamais », a déclaré Francis Ford Coppola. « Cet aperçu de la vie contemporaine en Haïti montre un peuple qui refuse d’être défini par ses moments tragiques et qui prospère avec de bons cœurs et les meilleures intentions. C’est mon humble honneur de servir en tant que producteur exécutif de ‘Freda’ pour soutenir Gessica et la communauté cinématographique merveilleusement créative et artistique d’Haïti.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR







Coppola est un défenseur de longue date du cinéma haïtien et un mécène de l’Institut des artistes d’Haïti, une fondation privée dédiée à l’éducation de sa jeunesse dans les arts cinématographiques et à l’autonomisation des industries cinématographique et musicale du pays au niveau national et sur la scène internationale. Coppola faisait partie des premiers donateurs de l’organisation lorsque son école de cinéma Ciné Institute a ouvert ses portes en 2008 et depuis, il est resté engagé à son soutien chaque année. L’Institut des Artistes est l’épine dorsale de la communauté cinématographique en Haïti. De nombreux diplômés ont fait partie de l’équipe pendant la production Freda. Avec SaNoSi Productions et un réseau de femmes haïtiennes, il soutient celle de Freda qualification et soumission en tant que deuxième participation du pays à la course aux Oscars (la première étant Ayiti Mon Amour en 2017).





Le synopsis officiel dit : « Freda vit avec sa famille dans un quartier pauvre mais vivant de Port-au-Prince, où ils joignent les deux bouts grâce à leur petit magasin de rue. Freda veut croire en l’avenir de son pays, mais face aux conditions de vie précaires et à la montée de la violence en Haïti, elle et sa famille se demandent s’il faut rester ou partir. »

Tourné sur place en Haïti, Freda avec Néhémie Bastien, Djanaïna François, Fabiola Rémy, Gaëlle Bien-Aimé, Jean Jean, Rolaphton Mercure et Cantave Kerven. Il est produit par Jean-Marie Gigon de SaNoSi Productions, Gessica Généus d’Ayizan Productions et Faissol Gnonlonfin de Merveilles Production.

Gessica Généus est une actrice, chanteuse et réalisatrice originaire d’Haïti. Elle a commencé sa carrière à l’âge de 17 ans. Après le tremblement de terre de 2010, elle s’est engagée activement dans la reconstruction de son pays et elle a commencé à travailler pour les Nations Unies. Elle obtient ensuite une bourse pour étudier à Acting International à Paris. Elle est retournée en Haïti et a créé sa propre société de production, Ayzian Productions, pour développer son propre travail. Entre 2014 et 2016, elle a réalisé Vizaj Nou, une série de courts portraits de grandes figures de la société haïtienne contemporaine. En 2017, son film documentaire Douvan jou ka lever (Le jour se lèvera) a remporté sept prix, qui continuent d’être diffusés dans le monde entier. Freda est son premier long métrage.





HBO publie le teaser de Harry Potter : Retour à Poudlard Le casting de la franchise Harry Potter se réunira le 1er janvier pour célébrer le 20e anniversaire de la sortie du film original.

Lire la suite





A propos de l’auteur