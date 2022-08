Fred Sirieix de First Dates rempli de joie alors que sa fille remporte l’or du Commonwealth

Elle a marqué 357,50 points au total, après avoir dominé le classement dès son deuxième plongeon, qui était un trois et demi de sauts périlleux vers l’intérieur avec tuck – une cascade si réussie qu’elle l’a vue sauter sept places.

On pouvait voir son père rayonnant de fierté depuis la ligne de touche, documentant l’occasion capitale sur son téléphone et lui envoyant des coups de pouce encourageants.

« J’avais des mollets assez tremblants pour le dernier plongeon. Je pense que cela a certainement aidé avec le coup de pouce dont j’avais besoin. Mais je ne me suis jamais autant amusé en compétition. J’ai un chocolat chaud qui m’attend pour fêter ça.

Siriex a précédemment déclaré qu’il était heureux que sa fille – qui a été nommée BBC Young Sports Personality of the Year en 2020 – « vive son rêve ».

Dans une interview accordée à i en 2021, il a déclaré: « Je suis ravi qu’elle ait été sélectionnée pour l’équipe olympique et je suis très, très, très fier.

« Elle vit son rêve, c’est ce qu’elle voulait faire depuis qu’elle a commencé à plonger. Je ne peux pas vous dire à quel point elle a été concentrée et déterminée, et les sacrifices qu’elle a faits. Quand elle a commencé à plonger, il est vite devenu évident qu’elle était bonne, mais c’est une chose d’être bonne et une autre d’aller jusqu’au bout.