Blumhouse Bizarre remporte le vendredi 13e week-end au box-office avec seulement 3,7 millions de dollars. Le film est réalisé par Christopher Landon et met en vedette Vince Vaughn et Kathryn Newton. Vaughn et Newton jouent respectivement un tueur en série et une adolescente qui changent soudainement de corps. Le film a généré beaucoup de buzz positif de la part des téléspectateurs et des critiques, mais les cinémas en Amérique du Nord restent en grande partie à fermer, en raison de la crise de la santé publique. L’OTAN espère une aide immédiate du Congrès pour aider à maintenir les théâtres en vie.

Laisse le partir a pris la deuxième place ce week-end après avoir gagné 1,8 million de dollars. À ce jour, le film a rapporté un peu moins de 7 millions de dollars dans le monde, la majorité de cet argent provenant des recettes nationales au box-office. Le film met en vedette Kevin Costner et Diane Lane en tant que shérif à la retraite et sa femme qui ont décidé de retrouver leur seul petit-fils après la mort de leur fils. La guerre avec grand-père a pris la troisième position après avoir pris 1,3 million de dollars. La comédie de Robert De Niro a rapporté plus de 20 millions de dollars depuis ses débuts dans les salles en octobre.

Viens jouer a gagné 1,1 million de dollars au box-office ce week-end, ce qui était plus que suffisant pour la quatrième place. Le film met en vedette Gillian Jacobs, John Gallagher Jr., Azhy Robertson et Winslow Fegley. L’histoire suit les parents d’un élève autiste du primaire alors qu’ils tentent de protéger leur jeune fils contre l’enlèvement par Larry, une créature humanoïde vilaine qui s’attaque à l’innocence des enfants. Liam Neeson’s Voleur honnête est arrivé cinquième après avoir gagné 800 000 €. À ce jour, le thriller d’action a rapporté 20 millions de dollars dans le monde.

Christopher Nolan’s Principe est arrivé à la sixième place ce week-end après avoir gagné 735 000 €. Au moment d’écrire ces lignes, le film a rapporté 353,5 millions de dollars, la majorité de ce nombre provenant de théâtres d’outre-mer. Warner Bros espère que le dernier de Nolan aura une seconde chance lors de sa sortie numérique et sur Blu-ray le 15 décembre. gardiens de la Galaxie est revenu dans le top dix ce week-end au numéro sept après avoir rapporté 406 000 €. James Gunn a annoncé que le script de Les gardiens de la galaxie Vol. 3 est terminé et la production commencera dans un proche avenir.

Histoire de jouet a pris la huitième place dans les cinémas ce week-end avec 222k €. Quant au numéro neuf, ce poste est allé au dernier projet de Mel Gibson, Homme gros, qui a rapporté 107 k €. Gibson joue le rôle d’une version graveleuse du Père Noël qui travaille avec le gouvernement des États-Unis, tout en se faisant traquer par un tueur à gages impitoyable joué par Walton Goggins. Ammonite a clôturé le top dix de ce week-end après avoir rapporté 85 000 €. Les données du box-office de ce week-end nous viennent de The Numbers.

