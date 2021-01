Freaky obtient une édition Killer Switch sur Blu-ray, DVD avec des tonnes d’extras et des scènes supprimées

Préparez-vous à un Bizarre prendre le film d’échange de corps que seul Blumhouse, les créateurs de Joyeux jour de la mort & La purge franchise, pourrait apporter: une adolescente change de corps avec un tueur en série implacable! De l’esprit délicieusement dégradé du scénariste-réalisateur Christopher Landon (Joyeux jour de la mort, la Activité paranormale franchise) et le producteur d’horreur prolifique Jason Blum (Halloween, La purge franchise), vient une comédie d’horreur sur un harceleur, un lycéen et la vérité brutale sur la survie du lycée disponible sur Digital le 26 janvier et sur Blu-ray et DVD le 9 février.

Bizarre, l’un des plus grands films d’horreur de 2020, obtient The Killer Switch Edition continue de s’amuser et de faire peur avec un contenu bonus exclusif comprenant des scènes supprimées, un aperçu des coulisses de la réalisation du film et un commentaire de long métrage avec le co-scénariste / réalisateur Christopher Landon. Avec un score « frais » de 83% sur Rotten Tomatoes et des éloges critiques pour Vaughn et Newton, Vaughn a remporté le Critics Choice Super Award du meilleur acteur dans un film d’horreur.

Lycée Millie (Kathryn Newton, Bloqueurs, HBO Gros petits mensonges) essaie juste de survivre en étant l’enfant impopulaire lorsqu’elle devient The Butcher’s (Vince Vaughn, Crashers de mariage, Retraite en couple) cible suivante. Leur rencontre fatidique se déforme et se réveille dans le corps de l’autre. Ressemblant maintenant à une psychopathe imposante, Millie apprend qu’elle n’a que 24 heures pour inverser la malédiction et récupérer son corps avant que le changement ne devienne permanent et qu’elle soit piégée pour toujours sous la forme d’un maniaque d’âge moyen. Avec l’aide de ses amis, Nyla ultra-réveillée (Celeste O’Connor, Ghostbusters: l’au-delà), ultra-fabuleux Joshua (Misha Osherovich, Le Chardonneret) et son béguin Booker (Uriah Shelton, Entrez dans la porte des guerriers) -Millie court contre la montre pour inverser la malédiction tandis que The Butcher découvre qu’avoir un corps d’adolescente est la couverture parfaite pour une petite folie meurtrière de retour à la maison.

Personnalités séparées: Millie vs The Butcher – Deux personnages opposés. Une chimie tueuse! Allez dans les coulisses pour voir comment Vince Vaughn et Kathryn Newton ont travaillé ensemble pour donner vie à ces deux personnages très différents et comment ils ont créé des traits personnels distincts pour les deux. Cette pièce se concentrera sur le magnétisme entre Vaughn et Newton, et comment cette chimie a soulevé les enjeux pour deux personnages coincés dans une situation aussi étrange.

Crafting the Kills – Cette fonctionnalité emmènera les téléspectateurs dans l’ensemble « Wood Shop » pour voir comment tous les différents éléments et départements se réunissent pour créer une tuerie extraordinaire dont les fans parleront pendant des années. Nous discuterons également de l’inspiration derrière cette bissection bilatérale, de ce qui la rend à la fois amusante et horrible, et en quoi elle est différente de tout ce que vous avez vu dans d’autres films d’horreur.

La marque de l’horreur de Christopher Landon – Mélanger l’horreur et la comédie est une tâche difficile que peu de gens peuvent accomplir, mais Christopher Landon a prouvé à maintes reprises qu’il était particulièrement doué pour cela. Bizarre n’est pas différent. Découvrez comment la vision de Christopher a apporté une nouvelle énergie au concept et a rehaussé l’histoire, tout en créant un environnement de travail amusant et compétent. Ce regard dans les coulisses de la façon dont il tisse l’humour et le gore ensemble donnera aux fans une compréhension intime de la raison pour laquelle un film de Christopher Landon est un genre à part.

Final Girl Reframed – Le concept de « Final Girl » n’a rien de nouveau dans le genre horreur. Cependant, Millie n’est pas votre Final Girl typique. Nous examinons de plus près toutes les façons Bizarre prend vos attentes de genre et les écrase.

Commentaire de long métrage avec le co-scénariste / réalisateur Christopher Landon

