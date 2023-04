Freaks Vs. Le clip du Reich amène le cirque à la fantaisie de la Seconde Guerre mondiale

Si vous recherchez une perspective unique et époustouflante, ne cherchez pas plus loin grâce au film à venir, Freaks contre le Reich. Issu de Gabriele Mainetti, le film fantastique devrait sortir en numérique et en salles le 28 avril. Après avoir remporté plusieurs prix au Festival du film de Venise en 2021, dont la prestigieuse Grafetta d’Oro du meilleur film, le film est maintenant cherche à avoir un impact sur le grand public. Découvrez un clip exclusif ci-dessous.





Le film n’est certainement pas votre histoire moyenne, même selon les normes fantastiques. Le synopsis se lit comme suit :

« Cherchant à fuir la menace nazie pour les côtes de l’Amérique, quatre artistes de cirque surpuissants : il y a la belle et jeune Matilde chargée électriquement, Cencio, un albinos capable de contrôler les insectes, Mario, un nain doté de pouvoirs magnétiques, et Fulvio, un homme fort couvert de poils de la tête aux pieds. Sur leurs talons se trouve le psychotique Franz, un nazi à six doigts accro à l’éther qui dirige le cirque voisin et croit que le quatuor au don surnaturel l’aidera à inverser le cours de la guerre, offrant la victoire ultime à Hitler et au Reich. Les « monstres » pourront-ils échapper à l’emprise des nazis brutaux ou leurs incroyables pouvoirs seront-ils exploités d’une manière qui pourrait changer à la fois leur destin et tout le cours de l’histoire pour toujours ? »

Le casting du film comprend Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta, Franz Rogowski, Sebastian Hülk, Anna Tenta, et vous pouvez voir un clip exclusif ci-dessous. Le clip est une introduction parfaite à cette vision vibrante et étrange d’un film, utilisant une interprétation au piano de la chanson « Sweet Child O’ Mine » de Guns N ‘Roses comme accompagnement musical pour sa représentation du cirque nazi.

Freaks vs The Reich a déjà reçu des critiques favorables

Ayant été dans le système pendant près de deux ans, Freaks contre le Reich a déjà été examiné par de nombreux critiques grâce à ses projections en festival, et jusqu’à présent, il a recueilli des commentaires majoritairement positifs. Alors que le titre du film pourrait dissuader certaines personnes d’être une affaire schlocky et à petit budget, il semble que pour ceux qui sont prêts à essayer, il pourrait y avoir beaucoup à aimer dans le thriller de genre.

Parmi certaines des critiques positives, il est mentionné qu’il s’agit d’une combinaison de X Men, La forme de l’eau, et même Le magicien d’Oz, le tout avec l’ajout de nazis et la toile de fond de la Seconde Guerre mondiale. Bien qu’il y en ait beaucoup qui ne savent pas comment catégoriser le film, le mélange déroutant est probablement quelque chose qui devrait être considéré comme une chose positive à une époque où de nombreux films de grands studios hollywoodiens ne sont heureux que de faire des films by-the-book qui font soit partie d’une franchise déjà établie, soit un redémarrage de celle-ci.

Pour ceux qui en ont marre des films Marvel, des univers partagés et des blockbusters de grands noms, alors Freaks contre le Reich est probablement l’une des meilleures options à venir dans les cinémas cette année et créera certainement un sujet de discussion pour sa prémisse bizarre. Vous pouvez regarder le film dans certains cinémas à travers les États-Unis à partir du 28 avril ou en profiter dans le confort de votre foyer car il arrive en numérique le même jour.