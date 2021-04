Freak out avec ce jeu Hot Wheels: Unleashed

Les voitures avec lesquelles nous avions l’habitude de jouer lorsque les enfants reviennent avec envie de brûler l’asphalte dans le futur gameplay de Hot Wheels Unleashed.

Fan de vitesse? Êtes-vous passionné par les petites voitures? Eh bien avec lui Hot Wheels: un gameplay déchaîné qui sera diffusé dans quelques jours, vous allez paniquer. De Milestone, le studio derrière MotoGP 21, et licencié par Mattel vient cet ensemble de course Hot Wheels.

Il promet d’offrir des courses à plein régime lorsqu’il sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC cette année: en vente le 30 septembre.

Mieux encore, il ne sera pas long de le voir en action. Cette même semaine aura lieu la présentation du premier gameplay Hot Wheels: Unleashed. Un rendez-vous qui aura lieu ce jeudi 8 avril à 18h00 (heure de la péninsule espagnole). Vous pouvez vérifier ici son heure dans chaque pays.

La vidéo sera diffusée via les profils officiels du studio italien, y compris sa chaîne YouTube. Un jeu qui promet d’être fidèle à l’essence des jouets Mattel, vous permettant de collecter et d’éditer toutes sortes de véhicules Hot Wheels, de rivaliser sur des circuits vertigineux avec des pièges et des éléments en mouvement, avec des dérives, des turbos et toutes sortes de boucles.

Ou même créez vos propres pistes avec un éditeur de pistes complet pour façonner vos idées les plus folles avec les pistes emblématiques orange Hot Wheels.

Tout cela avec les deux modes multijoueurs locaux, avec écran partagé pour 2 joueurs, et en ligne pour jusqu’à 12 joueurs. Hot Wheels: Unleashed sera disponible le 30 septembre sur PC et consoles.

En attendant la présentation de son premier gameplay, nous vous invitons à revoir sur notre site la présentation du MotoGP 21, une livraison qui promet un rachat pour la franchise de vitesse vétéran.