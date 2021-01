Frayeur de la grippe aviaire au Karnataka alors que six corbeaux meurent

La grippe aviaire a été signalée dans certaines parties des districts d’Alappuzha et de Kottayam au Kerala, incitant les autorités à abattre plus de 69 000 oiseaux, dont des canards et des poulets.

Au milieu de l’épidémie de grippe aviaire (H5N8) au Kerala, six corbeaux sont morts dans le district frontalier de Dakshina Kannada au Karnataka et leurs échantillons ont été envoyés pour des tests afin de déterminer la cause du décès, a déclaré jeudi le ministre de la Santé K Sudhakar. Les mesures de précaution nécessaires ont été prises dans tous les districts partageant des frontières avec le Kerala pour prévenir la grippe aviaire, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. « Six corbeaux sont morts dans le district de Dakshina Kannada et leurs échantillons ont été envoyés pour des tests. Les fonctionnaires du département de la santé et de l’élevage recevront les rapports de test », a déclaré Sudhakar aux journalistes ici.

Il a déclaré que les responsables de la santé et des sciences vétérinaires maintenaient une vigilance stricte dans les districts frontaliers, notamment Dakshina Kannada, Kodagu, Mysuru et Chamarajanagar.

« Une fois que nous aurons obtenu le rapport sur la base de celui-ci, nous en discuterons avec le ministère de la Santé du syndicat et sortirons des lignes directrices et des mesures nécessaires … les gens n’ont pas à s’inquiéter mais à rester prudents », a-t-il déclaré.

Le ministère central de la Santé a demandé aux non-végétariens de manger de la viande correctement cuite, a ajouté le ministre.

Le ministre de l’élevage du Karnataka, Prabhu Chauhan, a demandé mercredi à tous les districts d’être en « état d’alerte » et de prendre des mesures préventives, mais a déclaré qu’aucun cas de grippe aviaire n’avait été signalé jusqu’à présent dans l’État.

