Frasier Revival voit le psychiatre bien-aimé de retour à Boston

Le Dr Frasier Crane ne reviendra pas à Seattle pour la prochaine série de suites de Paramount + Fraser, mais nous le verrons dans un endroit familier. Le renouveau prévu rattrapera la vie actuelle du médecin à Boston, rapporte Deadline. La ville est familière à Frasier, car c’est là que le public rencontre pour la première fois le personnage bien-aimé. Kelsey Grammer a commencé à incarner Frasier lors de la première de Salutations‘ troisième saison. Il a été présenté comme l’intérêt amoureux de Diane Chambers (Shelley Long) et est resté dans la série jusqu’à sa dernière onzième saison.





Comme Salutations‘ les portes se sont fermées en 1993, une autre s’est ouverte pour Grammer, et plus tard cette année-là, il est revenu en tant que personnage titulaire dans Fraser. La sitcom a suivi Frasier de Boston à Seattle, où il a vécu avec son père, fraternisé avec son frère et travaillé comme psychiatre à la radio. Au cours de ses onze années d’existence, Fraser accumulé 37 Emmy Awards, dont cinq pour la série Outstanding Comedy.

Selon Paramount +, la renaissance de la série verra Frasier « dans le prochain chapitre de sa vie alors qu’il retourne à Boston, Mass., avec de nouveaux défis à relever, de nouvelles relations à forger et un vieux rêve ou deux à réaliser enfin. »





James Burrow signe pour le renouveau de la série

Salutations Le co-créateur, producteur exécutif et réalisateur de plusieurs épisodes, James Burrow, a signé pour diriger les deux premiers épisodes de la prochaine série de suites. Burrows a également réalisé Fraiserl’épisode pilote de 1993 et ​​plusieurs autres. Il est également connu pour son travail sur d’autres séries bien-aimées, notamment Will & Grace, Ailes, Amis, et Taxi. Il a remporté 10 Emmy Awards, parmi de nombreuses autres distinctions.

Alors que Grammer et Burrows reviendront tous les deux pour la suite prévue, on ne peut pas en dire autant des membres de la distribution originale de la série, car David Hyde Pierce, Jane Leeves et Peri Gilpin ne sont pas liés au projet. En novembre, Grammer a confirmé que Pierce ne reprendrait pas le rôle de Niles Crane. Malheureusement, John Mahoney, qui incarnait le patriarche de la famille Crane, est décédé en 2018 à la suite d’une bataille contre le cancer. Grammer avait précédemment déclaré que la nouvelle émission honorerait l’héritage de Mahoney.

La série réunit Grammer avec l’acteur Nicholas Lyndhurst, avec qui il a collaboré à l’English National Opera’s Homme de La Mancha. Lyndhurst a été choisi comme Alan, l’ancien ami d’université de Frasier, maintenant professeur d’université. Les nouveaux membres de la distribution incluent également Jack Cutmore-Scott dans le rôle de Freddy, le fils de Frasier; Toks Olagundoye dans le rôle d’Olivia, chef du département de psychologie universitaire; Jess Salguerio dans le rôle d’Eve, la colocataire de Freddy; et Anders Keith dans le rôle du neveu de Frasier, David.

Grammer sera également producteur exécutif de la série avec Tom Russo, Jordan McMahon et les co-scénaristes Chris Harris (Comment j’ai rencontré votre mère) et Joe Cristalli (La vie en morceaux).