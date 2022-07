Frasier Revival pourrait commencer le tournage en octobre, déclare Kelsey Grammer

L’acteur Kelsey Grammer a partagé une mise à jour prometteuse concernant sa reprise prévue de la sitcom bien-aimée Fraser, indiquant que la série pourrait commencer le tournage plus tard cette année. Lors d’une récente apparition sur The Talk, Grammer a assuré aux fans du psychiatre fanfaron que le Fraser le renouveau avance toujours et que le dernier regard sur la vie de Frasier Crane se prépare à passer bientôt devant les caméras.

« Tournage? Il y a eu des conversations sur octobre, peut-être un peu plus tard. Je ne sais pas. Il y a quelques autres choses à venir. Nous avons développé quelques autres projets qui semblent devoir être tournés en premier.

En plus de fournir une mise à jour sur la production, Grammer a également offert un aperçu du script du Fraser la relance. Révélant qu’ils sont maintenant « dans les dernières étapes du scénario final du premier épisode de la Fraser redémarrez et ça a l’air plutôt bien », a poursuivi l’acteur en exprimant ses sentiments à l’égard du scénario. Non seulement le redémarrage est si proche d’atterrir sur les écrans que Grammer a eu des pensées, mais toute l’expérience l’a laissé assez dépassé.

« J’ai eu quelques courses à travers ça, et j’ai pleuré, alors vous savez, je suis heureux. »

Grammer a joué le rôle de Frasier Crane pendant deux décennies, il n’est donc pas surprenant que le ramener une fois de plus l’ait laissé émotif. De toute évidence, jouer le personnage est quelque chose qu’il aime faire, avec Grammer expliquant ce qu’il croit être l’ingrédient clé pour Frasier’s appel sans fin, et pourquoi il pense que le réveil fonctionnera.

« Honnêtement, l’ingrédient clé du redémarrage de Frasier est en fait Frasier. Il s’appelait toujours [Frasier]donc c’est moi, la clé c’est moi.

Grammer, bien sûr, a dit cela avec le genre de sourire ironique qui ferait Fraser fier.

La Fraser Revival fera ses débuts sur Paramount +

Engendré à l’arrière de la sitcom extrêmement populaire de NBC, Acclamations, Fraser poursuit l’histoire du psychiatre Frasier Crane alors qu’il retourne dans sa ville natale de Seattle et commence à se construire une nouvelle vie en tant qu’animateur d’émissions de radio. Tout en vivant avec son père grincheux et ex-flic, Martin (John Mahoney). Fraser a pris fin avec la saison 11 en 2004, le personnage partant pour Chicago dans l’espoir de retrouver Charlotte, la femme dont il est tombé amoureux. Au cours de sa course, Fraser a été acclamé par la critique, le spectacle lui-même et le casting remportant trente-sept Primetime Emmy Awards et remportant le Primetime Emmy Award for Outstanding Comedy Series pendant cinq années consécutives.





ViacomCBS a officiellement donné son feu vert au Fraser redémarrage en février de l’année dernière. Bien que peu de choses aient été révélées sur l’endroit exact du redémarrage avec trouver Frasier, Kelsey Grammer a depuis déclaré que le psychiatre trouverait de la chance dans le département des finances. « Il pense qu’il va partir et faire une chose, et bien sûr, sa vie l’emmène dans une autre direction », a déclaré Grammer. « Et il finit par devenir riche au-delà de ses rêves. »

Grammer a également révélé que le renouveau s’attaquera au décès de Fraser star John Mahoney, décédé en 2018. « Nous avons l’intention de nous en occuper dans le premier épisode », a expliqué Grammer.

La Fraser revival n’a pas encore de date de sortie.