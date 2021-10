Frappez à la cabane est le titre du prochain film de M. Night Shyamalan

Après son thriller obsédant, Vieille, le réalisateur qui divise M. Night Shyamalan a maintenant révélé le titre de son mystérieux prochain projet, Frappez à la cabane. Le cinéaste a également confirmé la date de sortie du film, révélant qu’il arrivera dans les salles le 3 février 2023, ce qui fait notamment sa date de sortie complète le 2/3/23, ce qui pourrait peut-être offrir un indice sur certains des thèmes derrière Frappez à la cabane.

Frappez à la cabane. 2.3.23 https://t.co/llM7kv8w68 – Images universelles (@UniversalPics) 14 octobre 2021

En typique M. Night Shyamalan mode, on ne sait rien d’autre sur Frappez à la cabane, mais on pourrait supposer que le film impliquera une structure, très probablement une cabine, dans son intrigue. S’il vous plaît, retenez vos applaudissements pour les excellentes compétences de détective. La date de sortie est également intéressante, le teaser se concentrant uniquement sur les chiffres en miroir, ce qui aura sûrement quelque chose à voir avec le mystère central du film. Peut-être qu’une boucle temporelle ou un univers parallèle entreront en jeu ? Que les théories commencent.

Bien que l’on ne sache presque rien de l’intrigue elle-même, Shyamalan a déjà révélé quelques détails en coulisses concernant le projet. Écrivant sur les réseaux sociaux plus tôt cette année, le réalisateur a révélé qu’il avait terminé la version la plus récente de « la prochaine », la qualifiant de « Super serré. Moins de 100 pages ».

Après avoir tâtonné avec son mouvement vers de plus gros blockbusters avec des goûts de Le dernier maître de l’air et Après la Terre, Shyamalan est apparemment revenu aux films plus petits et plus intimes de sa production précédente, et c’est quelque chose que le réalisateur apprécie clairement. « J’adore cette approche de The Visit où ils sont minimes, contenus, je les possède, nous prenons de gros risques tonaux et essayons de frapper cette note absurde mais fondée, ce moment d’humour noir et de gérer des problèmes compliqués les choses et ne pas nécessairement emmener le public là où il est à l’aise, à la fois pendant ou même à la fin », a expliqué Shyamalan en 2019.

Old a poursuivi cette tendance et suit un petit groupe de personnes qui découvrent une crique idyllique remplie de piscines rocheuses et d’un rivage sablonneux, entourée de falaises vertes et densément végétalisées. Malheureusement, l’endroit pittoresque n’est pas ce qu’il semble être, et tout d’un coup tout le monde commence à vieillir toutes les demi-heures, réduisant sa vie entière à une seule journée. Tandis que Vieille a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, il est difficile de ne pas être curieux de savoir ce que Shyamalan prévoit de faire ensuite.

Frappez à la cabane sera le deuxième film de l’accord de deux films de M. Night Shyamalan avec Universal Pictures, le premier étant Vieille. Le cinéaste a dit que les films pourraient être liés d’une manière ou d’une autre, et bien qu’il ne s’agisse peut-être pas de suites simples, il pourrait y avoir quelque chose de continu dans leurs thèmes, en particulier l’exploration du temps.

« Je viens d’avoir deux idées de films qui me tiennent à cœur », a révélé Shyamalan. « Pour moi, il y a des idées et elles sont parfois dans des journaux et elles n’ont pas encore tout à fait la viande ou quoi que ce soit qui le rend donc je suis prêt à consacrer deux ans de ma vie à faire ça – à écrire et diriger ceci – certaines de ces idées n’ont pas encore cela. Elles doivent se développer un peu. Mais il y avait deux idées pour lesquelles je pensais tout de suite les faire. Et, assez intéressant, il pourrait y avoir une troisième chose qui est venu à moi qui pourrait finir par se situer entre ces deux. Donc, il pourrait y en avoir trois. » Bien, qu’en pensez-vous Frappez à la cabane sera sur?

