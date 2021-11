Franz Ferdinand annonce son retour avec un nouveau single

Après l’absence de nouveau matériel ces 3 dernières années, les membres du groupe de rock indépendant Franz Ferdinand ont anticipé leur retour à travers une série de teasers qui laissent entrevoir la sortie possible d’un nouveau single demain.

Le groupe a présenté via ses réseaux sociaux deux publications cryptées via la liste de diffusion à ses fans. Le premier a été envoyé samedi dernier (30 octobre), avec la description « N’oubliez pas les meilleurs éléments » accompagnant une vidéo de 15 secondes avec des vidéos monochromes avec un filtre CTR, présentant un bris de bouteille, un « time-lapse » d’un mécanisme d’horloge et une guitare jouée ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les Foo Fighters sont intronisés au Rock and Roll Hall of Fame

Il est important de noter que la chanson qui joue en arrière-plan pendant la vidéo n’est pas reconnaissable via l’application Shazam, mais sur Spotify, elle peut être identifiée comme un nouvel artiste, « The New Scottish Gentry ». Selon un rapport de Dork, les utilisateurs de la plateforme trouveront une rangée de 37 secondes intitulée « N’oubliez pas les meilleurs morceaux », avec une couverture semblable à une carte postale que les membres de Franz Ferdinand ont reçue par courrier traditionnel. .

Dans la nuit du 31 octobre, les réseaux sociaux de Franz Ferdinand ont présenté un autre teaser mystérieux à travers une vidéo de seulement 8 secondes dans laquelle un homme perd son œil en regardant un miroir brisé, tout en écoutant le tic-tac au fond d’une montre. Le teaser n’est accompagné que d’une seule date : le 2 novembre.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Morrissey dévoile deux démos totalement inédites sur son site internet

Au cas où « Don’t Forget The Best Bits » arrive demain, ce sera la première sortie que les membres de Franz Ferdinand ont fait depuis le départ du batteur Paul Thomson le mois dernier qui, malgré sa présence dans le groupe depuis ses débuts, il a déclaré dans un communiqué que son départ « était comme un rêve ».

En remplacement de Thompson, le groupe s’est tourné vers Audrey Tait, qui a fait ses débuts lors d’une représentation au Bailmain Fashiion Show en France le 29 septembre. Les membres de Franz Ferdinand n’ont pas présenté de nouveau matériel depuis l’arrivée de leur cinquième album studio, « Always Ascending », en 2018.