Franklin Graham, allié clé de Trump et principal influenceur de Facebook, a déclaré que «l’armée de Dieu» doit se rassembler pour empêcher les démocrates d’adopter une loi sur les droits des LGBT +.

Graham, un fervent partisan de Donald Trump et chef de l’organisation caritative chrétienne anti-LGBT + Samaritan’s Purse, a appelé ses partisans à rallier une «armée» pour empêcher les démocrates de prendre le contrôle du Sénat américain.

Le contrôle de la chambre sera probablement décidé par deux scrutins en Géorgie qui se tiendront le 5 janvier. Si les républicains gagnent l’une ou l’autre des courses, ils conserveront le contrôle du Sénat, ce qui posera un sérieux défi au programme législatif de Joe Biden.

Un projet de loi clé susceptible d’être touché est la loi sur l’égalité, qui modifierait les lois sur les droits civils pour interdire la discrimination contre les personnes LGBT + dans les 50 États.

Franklin Graham dit que « l’armée de Dieu » doit arrêter la loi sur les droits des LGBT +

Dans un message sur Facebook, Graham a déclaré: «Les chrétiens qui croient à la Bible et vivent en Géorgie – l’âme de notre nation est en jeu. Je vous demande de rallier l’armée de Dieu pour PRIER et VOTER dans ce second tour pour le Sénat.

«Veuillez encourager votre famille, vos amis, votre communauté à prier et à voter. Si les conservateurs perdent le contrôle du Sénat, rien ne peut arrêter l’agenda radical de la gauche. Il n’y aura pas d’autre chance de réussir. La nation dépend de vous. «

Il a ajouté: «Le Sénat est la dernière ligne de défense pour bloquer l’agenda radical et méchant qui tente de prendre le contrôle de notre nation. Ces deux sièges détermineront si les progressistes de tendance socialiste libérale OU les législateurs conservateurs ont la majorité. Les politiques soutenues par ceux de gauche promettent d’être ouvertement hostiles à ceux qui ont des croyances chrétiennes.

«Les libéraux, dits progressistes, veulent immédiatement adopter la loi sur l’égalité, qui est tout sauf égale. C’est une tentative de débarrasser notre pays des protections de la liberté religieuse. Les progressistes pourraient adopter cela facilement et rapidement avec le contrôle du Sénat.

«Mes amis, c’est dangereux. Cela changerait notre nation dans sa fondation même – et oui, cela changerait également grandement votre vie quotidienne. Cela changera considérablement l’Amérique que nous laissons à nos enfants et petits-enfants.

Le projet de loi offrirait les mêmes protections légales pour la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre que celles qui existent déjà pour la race, le sexe et la religion.

Plus tôt ce mois-ci, Graham a affirmé que les militants LGBT + travaillaient pour contrôler Joe Biden et promouvoir un programme «impie».

Preacher dispose d’une vaste plateforme pour diffuser du vitriol anti-LGBT + via Facebook

Franklin Graham est devenu l’un des influenceurs Facebook conservateurs les plus puissants à l’approche des élections, ses publications atteignant fréquemment les dix premières publications quotidiennes du site malgré ses opinions radicales anti-LGBT +.

Une étude de Media Matters le mois dernier a montré qu’il était l’un des boosters les plus importants de Trump, ses publications suscitant un engagement plus élevé que la propre page du président.

La page Facebook de Graham a accumulé en moyenne plus de 219 000 interactions par publication pour un total de plus de 105,5 millions d’interactions entre le 1er janvier et le 18 octobre, selon l’étude.

L’allié de Trump a une longue histoire de croyances extrêmes. Il a précédemment déclaré les homosexuels «l’ennemi» de la civilisation, et a suggéré que le démocrate gay Pete Buttigieg fera face à une «damnation éternelle» pour avoir épousé un homme.

Lors d’un voyage en Russie en 2015, il a accusé les homosexuels de «prendre» des enfants à des couples hétérosexuels – et a félicité Vladimir Poutine pour avoir imposé une loi de propagande anti-gay.

Il a déclaré: «J’apprécie beaucoup que le président Poutine protège les jeunes russes contre la propagande homosexuelle. Ne serait-ce que pour leur donner la possibilité de grandir et de prendre une décision par eux-mêmes.

L’une de ses remarques les plus choquantes a eu lieu en 2016, lorsqu’il a accusé les homosexuels d’un «11 septembre moral».

Dans une interview avec Fox News L’expert Todd Starnes, Graham a déclaré: «Le pays est en train d’imploser. Nous assistons à une implosion morale. Tout comme nous avons vu le World Trade Center le 11 septembre lorsque les avions ont frappé la tour, ils ont implosé, ils sont tombés de l’intérieur, et c’est ce qui arrive à notre pays, nous tombons à l’intérieur.

«Nos fondations ont été affaiblies par l’immoralité et elles commencent à s’effondrer.»

Il a ajouté: «Je veux que les commissions scolaires d’Amérique soient entre les mains des chrétiens évangéliques dans les quatre à six prochaines années.

«Et cela peut arriver et cela aura un impact énorme parce que tant de districts scolaires sont maintenant contrôlés par des personnes méchantes et perverses, et par des gais et des lesbiennes, et je n’arrête pas d’évoquer leur nom, mais ils sont à l’avant-garde de cette attaque contre Le christianisme en Amérique. »