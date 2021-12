Frankie Muniz révèle la chose surprenante que Bryan Cranston fait pour lui

Interrogé sur Cranston sur le La chevauchée sauvage de Steve-O ! podcast, Muniz a déclaré: « Pas de mensonge, c’est le plus grand être humain vivant, en tant qu’acteur, en tant que personne.

« Il se présentait tous les jours, et vous savez quand vous faites quelque chose tous les jours, vous pouvez vous énerver – jamais. »

« Il était si heureux d’être là et si bien pour l’équipage et si bien pour tout le monde donc, dans ma tête, c’est mon idole. »

Révélant la chose surprenante que Cranston fait encore pour lui, Muniz a déclaré: « Bryan me contacte toutes les deux semaines et il le fait depuis 15 ans.

Alors que Steve-O et le reste de l’équipe rigolent sous le choc, Muniz dit que Cranston est « littéralement un dieu d’Hollywood et il m’appelle ».

L’un d’eux a commenté: « Je me souviens avoir pensé, enfant, à quel point Cranston était un grand acteur à cause des diverses scènes qu’il ferait en tant que père de Malcolm et à quel point il se sentait vraiment comme ce personnage. »