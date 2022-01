Frankie Muniz parle ouvertement de sa santé

Célébrités

La santé de Frankie Muniz a fait l’actualité à plus d’une occasion et maintenant l’acteur a décidé de dire à la première personne quelle est sa situation. Des détails!

© IMDbMalcolm au milieu

Frankie Muniz Il a joué dans l’une des émissions les plus appréciées de la télévision américaine : Malcolm au milieu. L’acteur a donné vie au troisième frère d’une famille dysfonctionnelle qui vit dans le lieu fictif de « Trois Comtés ». Le fils aîné a été envoyé à l’académie militaire tandis que le personnage de Muniz doit faire face aux différentes situations que son « amusement » l’environnement propose épisode après épisode.

Malheureusement, cet acteur bien-aimé a subi ce qui a été détaillé à l’époque comme des accidents vasculaires cérébraux en 2012 et 2013. Apparemment, le véritable problème de santé de Frankie est un cas particulier de « migraine »C’est du moins ce que lui ont dit les médecins qu’il a consultés. « Si vous cherchez mon nom, il est dit que je n’ai pas de mémoire et que je meurs de déversements. Ils disent essentiellement que je suis en train de mourir ”, a souligné l’interprète avec stupéfaction.

La santé de Frankie Muniz

« J’ai pensé pendant de nombreuses années pourquoi j’ai une mauvaise mémoire. La seule chose logique, c’est que, oui, j’ai eu neuf commotions cérébrales »Muniz a fait remarquer et ajouté qu’il ne veut pas blâmer ce problème de santé mais plutôt une réalité peu attrayante : il a eu une vie sur le bord et ne se souvient pas de tous les détails qu’il a vécus.

Lors de votre participation au programme Danser avec les étoiles une section faisait référence à la meilleure année vécue par l’acteur. Dans ce cas, en 2001, lorsqu’il a été nominé pour le Emmy Oui Globes dorés. Cependant, Muniz a dit qu’il ne se souvenait pas très bien de tout : « Je ne sais pas comment je me sentais à l’époque. Je ne peux pas dire ce qui s’est passé en 2001, mais cela ne veut pas dire que je ne me souviens de rien « .

Le plus triste, c’est que Muniz ne se souvient pas du temps qu’il a passé à travailler dans Malcolm au milieu. « J’ai presque l’impression que je ne suis pas moi et ça me rend un peu triste. Certaines choses apparaissent dans mon esprit dont j’aurais dû me souvenir. J’ai fait tout ce que je voulais faire, mais la vérité est que je ne m’en souviens pas beaucoup »dit l’interprète. Il a récemment eu l’expérience d’apprécier l’émission de télévision en tant que téléspectateur et il l’a vraiment aimé !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂