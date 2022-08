Frankie Muniz donne une réponse honnête à un fan qui a demandé où était l’acteur de Dewey depuis le spectacle

Frankie Muniz a répondu à une question demandant ce qui est arrivé à l’acteur qui a joué Dewey dans Malcolm au milieu.

Depuis la fin de la sitcom très réussie en 2006, les stars de la série ont continué à rester sous les projecteurs dans une certaine mesure.

C’est particulièrement vrai pour Hal, alias Bryan Cranston, alias Walter White.

Mais on ne peut pas en dire autant d’Erik Per Sullivan, qui a dépeint le plus jeune enfant de la tristement célèbre famille.

Qu’est-il arrivé à Dewey ? 1 crédit

Bien qu’il soit un personnage préféré des fans, le monde n’a pas beaucoup entendu parler du joueur de 31 ans depuis la finale de la série.

Avec tant de gens qui appellent encore pour des mises à jour sur ce qu’il fait maintenant, Malcolm France a décidé de demander à Muniz s’il pouvait fournir des informations – et la star de 36 ans était plus qu’heureuse d’obliger.

« Pour être honnête, je ne sais pas ce qu’il fait », a-t-il expliqué. « Je déteste dire ça parce que je lui ai parlé plusieurs fois depuis la fin de la série.

« J’ai beaucoup parlé à ses parents. Quand j’étais dans le groupe, nous allions jouer dans la ville où il habite et ses parents sont venus au spectacle mais malheureusement il n’a pas pu venir.



« Alors je dois leur parler, et il a fait beaucoup de choses différentes partout.

« Mais une chose que je sais, certains acteurs ou certaines personnes ont dû le faire quand ils étaient enfants et ensuite ils ont voulu expérimenter d’autres choses et vivre une vie plus normale à l’abri des projecteurs.

« Je pense que c’est ce qu’il voulait faire si bien pour lui. »

Oui, il semble que Sullivan voulait juste s’éloigner des projecteurs, ce qui est tout à fait compréhensible.

Mais cela n’a pas empêché les fans d’espérer une mise à jour, beaucoup soulignant qu’il semble qu’il ait lancé une page Instagram, bien que cela reste à vérifier.

En janvier 2021, une photo a été téléchargée sur le compte montrant Sullivan tout grand, et il en va de même pour un message en avril de cette année.

Malgré des centaines de commentaires lui demandant de répondre, nous n’avons encore rien entendu d’autre de l’ancien acteur.

Pourtant, j’espère qu’il profite de sa vie, quoi qu’il fasse aujourd’hui.

Dans une interview avec Dave Moody pour SiriusXM NASCAR le mois dernier, il a annoncé qu’il espérait rejoindre la troisième division de NASCAR l’année prochaine avec pour objectif final de participer un jour à la série Cup.

« Nous parlons à un tas d’équipes, à la fois dans ARCA et Trucks, Xfinity », a-t-il déclaré, ajoutant : « Je veux aussi être réaliste.

« De toute évidence, je n’ai pas fait une tonne de courses sur ovales. Donc, partout où j’irai l’année prochaine, ce sera nouveau.

« Donc, dans le même sens, je veux progresser rapidement. Je ne veux pas me jeter complètement dans les profondeurs.

« Je sais qu’en ARCA National, les Trucks Series – c’est ultra-compétitif. Ce n’est pas de la petite course locale, c’est le plus haut niveau du sport automobile.

« Je veux m’assurer que je suis prêt. Je crois que je le suis. Mais il s’agit en quelque sorte de trouver la meilleure offre avec un trajet en camion ou en ARCA.

« Je veux juste être dans une voiture de course, donc autant de temps de siège que possible sera la clé pour moi le reste de cette année et l’année prochaine juste pour continuer à apprendre et à progresser.