Charli D’Amelio, Dixie D’Amelio, Noah Beck, Lil Huddy et des stars plus célèbres de TikTok sont toutes tombées sous le charme de Frankie Jonas.

Frankie Jonas vient de devenir viral avec une vidéo de farce dans laquelle il incite les stars de TikTok à poser avec un collier de Scientologie.

Les fans des Jonas Brothers sauront déjà que le frère cadet de Joe Jonas, Nick Jonas et Kevin Jonas, Frankie Jonas, est une star à part entière. Bien qu’il ne soit peut-être pas une popstar en tête des charts comme ses frères, Frankie est récemment devenu l’une des plus grandes stars de TikTok. Frankie compte actuellement plus de 1,9 million d’abonnés grâce à ses vidéos hilarantes et pertinentes.

Maintenant, Frankie brise Internet avec une vidéo dans laquelle il fait des farces à Charli D’Amelio, Dixie D’Amelio et d’autres influenceurs.

Frankie Jonas est-il scientologue ?

Frankie Jonas incite Charli D’Amelio et d’autres TikTokers à poser avec un collier de scientologie. Photo : @iamfrankiejonas via TikTok

Dans une vidéo maintenant supprimée, Frankie Jonas s’est filmé portant un collier de scientologie avec la légende : « Portez ma chaîne de scientologie et posez. » Il a ensuite mis en ligne un montage de plusieurs stars de TikTok posant avec le collier apparemment inconscient du fait qu’elles portaient un symbole de la Scientologie. Charli D’Amelio, Noah Beck et Lil Huddy faisaient partie de ces farces.

Frankie n’a pas encore divulgué exactement pourquoi il a supprimé la vidéo, mais il semble probable que les TikTokers en question ou leurs publicistes lui ont demandé de la supprimer. Pourtant, une fois que quelque chose est téléchargé sur Internet, cela dure pour toujours et la vidéo a depuis fait son chemin sur Twitter avec des personnes vivant pour la farce.

Une personne a tweeté : « Frankie Jonas forcer des TikTokers inconscients à poser avec un collier de Scientologie est absolument ce que je préfère cette année. » Un autre a ajouté: « Il ne voit pas le paradis Je sais que leurs publicistes pleurent et vomissent rn. »

Frankie lui-même n’est pas un scientologue, à notre connaissance, et la vidéo est simplement une farce élaborée.

frankie jonas fait poser un tas d’influenceurs et suni lee avec un collier du symbole de la scientologie… il ne voit pas le paradis 😭 Je sais que leurs publicistes pleurent et vomissent rn pic.twitter.com/kLV5KGdI1O – Micah (a été suspendu) (@micahhomgg) 7 septembre 2021

Frankie Jonas faisant poser Charli D’amelio pour une photo tout en portant une chaîne de Scientologie a été le point culminant de mon année – valéria (@veegxrcia) 7 septembre 2021

Frankie Jonas a des ennuis avec des acteurs disney sans méfiance, des tiktokers célèbres et un OLYMPIEN en les faisant poser avec sa chaîne de scientologie n’était pas sur ma carte de bingo pour cette semaine – but de james rodriguez 2014 contre l’uruguay (@xiicham) 7 septembre 2021

Dans l’état actuel des choses, Charli D’Amelio et les autres TikTokers impliqués n’ont pas encore commenté la vidéo. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

