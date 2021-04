«J’ai toujours traité beaucoup plus que de l’anxiété. À l’époque, je ne savais pas que j’avais des crises de panique. Je ne savais pas que j’avais des pensées obsessionnelles. Je ne savais pas que j’allais continuer être diagnostiqué avec le SSPT. «

Frankie Jonas a parlé de grandir sous les projecteurs et des effets néfastes que cela avait sur sa santé mentale.

Comme vous le savez, Frankie le tue actuellement sur TikTok. Grâce à ses sketches absolument hilarants, il a rassemblé près de 2 millions d’abonnés en moins de six mois et il a récemment signé avec United Talent Agency. Cependant, avant la renommée de TikTok, Frankie vivait dans l’ombre de ses célèbres frères et sœurs les Jonas Brothers, composés de ses frères Joe Jonas, Nick Jonas et Kevin Jonas.

Dans une récente interview avec Bustle, Frankie a expliqué comment le fait de grandir sous les yeux du public avait affecté sa santé mentale après le déménagement de la famille de Jersey à Los Angeles, ce qui lui donnait l’impression que son « avenir venait de mourir lentement ». Il était souvent appelé « Bonus Jonas » par les fans, un nom qu’il déteste désormais. «J’ai toujours détesté ce surnom», a-t-il déclaré à la publication. « Une grande partie de mon problème avec le fait d’être aux yeux du public était que j’étais considérée comme cette vision marchandisée de moi-même. »

Frankie Jonas dit que le fait d’être appelé Bonus Jonas a affecté sa santé mentale. Image: @iamfrankiejonas via TikTok, Rob Kim / Getty Images

Parce qu’il était placé sous les projecteurs, Frankie a également dû faire face à des commentaires blessants et à des mèmes faits à son sujet en ligne, en particulier après avoir rejoint Twitter à l’âge de 12 ans. ce mec. Ou, «Frankie Jonas est un sac de merde sans talent».

« C’est devenu une forme d’automutilation de regarder ces choses. Ensuite, c’est devenu essentiellement un TOC, comme un tic. Je ne pouvais pas m’arrêter. Je l’ai vérifié tous les jours, et je eu à, se sentir bien d’une certaine manière. C’est vraiment devenu un problème sérieux pour moi. Une grande partie de cela a perpétué l’idée que j’étais juste ce mème. J’étais ça blague, et toute mon identité vis-à-vis des gens était «adjacente», ce qui m’affectait vraiment moi-même et la façon dont je pensais au monde et ce que je ressentais pour moi-même. «

Malheureusement, Frankie est devenu tellement « désabusé avec tout cela » qu’il a « voulu disparaître ». Il a ajouté: « Je voulais faire tout ce que je pouvais pour revenir à cette vie normale que je pensais avoir regardée mourir. » Luttant pour faire face, Frankie s’est tourné vers la consommation d’alcool et de drogues. Il a maintenant cherché un traitement pour ses dépendances.

«J’ai toujours traité beaucoup plus que de l’anxiété. À l’époque, je ne savais pas que j’avais des crises de panique. Je ne savais pas que j’avais des pensées obsessionnelles. Je ne savais pas que j’allais continuer être diagnostiqué avec le SSPT », a-t-il expliqué. « C’est important pour moi de dire: ‘Ouais, ces choses étaient difficiles mais en même temps, sans elles, où serais-je?' »

Frankie est maintenant dans un bien meilleur endroit. Il a trouvé son créneau en créant du contenu TikTok, il a une petite amie de longue date (qui n’est pas aux yeux du public) et il étudie actuellement l’astrophysique et l’écriture académique à l’Université de Columbia, où il obtient les « meilleures notes qu’il ait jamais obtenues ».

Il a poursuivi: «Tout ce dont je parle sur TikTok… personne ne savait que c’était comme ça que je parle, comment je m’exprime, ce que je trouve drôle. Je faisais juste des blagues, pensant que personne ne les entendait. Et puis les gens ont entendu et je les ai aimés. Je me suis dit: «Je vais continuer à faire ça», parce que je n’ai jamais eu ma chose vraiment. Cela ressemble tellement à mon truc. C’est tellement stimulant d’avoir quelque chose. »

