Frankie Bridge révèle un signe secret qu’elle doit montrer qu’elle est furieuse contre ses camarades de camp de célébrités

Pont Frankie a révélé qu’il y a un signe révélateur à dire si elle est en colère avec l’une d’elle Je suis une célébrité camarades de camp, disant qu’il y a une chose qu’elle fait toujours si elle est furieuse avec quelqu’un.

Pont, 32, fait partie de la programmation de cette année pour la populaire émission de télé-réalité ITV, après avoir rejoint la télévision présentateur Richard Madeley, diffuseur et ex-Petit-déjeuner BBC hôte Louise Minchin, médaille d’or olympique Médaillé Matty Lee, DJ de Radio 1Xtra Snoochie Shy, chorégraphe Dame Arlene Phillips, productrice de musique Naughty Boy, Paralympic Gold Médaillé Kadeena Cox, la légende du football David Ginola et Emmerdale la vedette Danny Miller.

Mais avant d’entrer dans le gallois château, elle a expliqué qu’il y a un façon de dire s’il y a n’importe qui elle est sentiment frustrée d’admettre qu’elle a tendance à le donner avec… son nez.

La maman de deux a dit Le soleil: » Au niveau de la confrontation, je ne suis pas du tout conflictuel, je déteste ça. Je pense Femmes Lâches m’aura aidé dans la mesure où j’aime écouter les opinions des autres – que je sois d’accord avec eux ou non.

« Je pense que cela aidera dans la mesure où je suis habitué à des opinions et à des personnalités plus fortes que les miennes au camp.

Crédit : ITV

« Il y a une chose d’être dans une émission d’une heure avec des femmes que vous connaissez et aimez et que vous connaissez depuis des lustres, d’être dans une situation où tout le monde est fatigué, le mal du pays et affamé.

« C’est tellement difficile de savoir à quoi ressemblera votre patience.

« Tout le monde dit que je me dilate les narines [when I’m angry] et ils n’arrêtent pas de dire ‘je J’ai hâte de voir tes narines se dilater sur ITV. »

Elle a également dit qu’elle avait du mal à garder sa Je suis une célébrité lui cacher un secret collègues au Femmes Lâches.

Pont continué : « C’est venu dans la série mais je viens de dire que je reçois rumeur chaque année, ce qui est vrai donc il m’a été assez facile de m’en sortir. Je pense qu’ils ont deviné. Il est difficile de garder un secret pour vos amis.

« Je pense qu’ils apprécieront de le regarder. »

Crédit : Alamy

Bridge a déjà été un succès dans l’émission, les bookmakers William Hill lui faisant 7-2 favori être couronnée reine du château, avec Minchin deuxième favori à 5-1.

Le porte-parole de William Hill, Rupert Adams, a déclaré : « C’était un début de série bourré d’action, avec beaucoup de choses à penser. Le spectacle promettait d’être dur, et il a été dur !

« N’était-ce pas génial d’avoir Ant et Dec de retour sur nos écrans ? Ils n’ont pas déçu et ont toujours été l’or de la comédie.

« Notre avant-spectacle favori, Danny Miller, est apparu comme une couverture humide pendant le trajet en hélicoptère et la marche en planches, et cela pourrait éventuellement s’user et nuire à ses chances avec les parieurs.

« Il est facile de comprendre pourquoi Frankie fait partie des favoris, c’est un personnage tellement sympathique, très positif et prêt à relever le défi, tandis que Dame Arlene devrait faire beaucoup rire pendant qu’elle est là. »