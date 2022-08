Frankie Boyle répond après avoir été accusé d’avoir fait une blague « offensante » à propos de Holly Willoughby

Le rapport sur le commentaire a suscité des réactions négatives de la part des membres du public, mais Boyle s’est depuis adressé à Twitter pour se défendre et affirmer que l’article était un exemple de « plus de chagrin du Daily Mail ».

Plus de chagrin du Daily Mail. La blague qu’ils « citent » est un non-sens déformé, un concept et une formulation qu’aucun comique n’utiliserait jamais. Il y a une très longue routine dans mon émission actuelle qui conclut que certaines blagues sont probablement le produit d’une masculinité toxique. Vous auriez du mal à être offensé

Boyle a poursuivi en accusant le Daily Mail d’avoir déformé ses propos pour créer un appât à clics, en écrivant: « Des journaux comme le Daily Mail sont indignés par la comédie » safe space « et tout pour la liberté d’expression, jusqu’à ce que ce soit des routines reflétant des choses comme les stéréotypes et la masculinité toxique, ou amener des idées dans des endroits où elles ne peuvent pas être utilisées pour créer des appâts à clics.

« Quoi qu’il en soit, le stand-up reste la forme d’art la plus stupide, la plus risquée et la plus surprenante », a-t-il poursuivi. « Si vous êtes à Édimbourg cette année, lancez-vous dans un nouvel acte ou deux et continuez cette folie. »

Des journaux comme le Daily Mail sont indignés par la comédie de «l’espace sûr» et tout pour la liberté d’expression, jusqu’à ce qu’il s’agisse de routines reflétant des choses comme les stéréotypes et la masculinité toxique, ou d’amener des idées dans des endroits où elles ne peuvent pas être utilisées pour produire des appâts à clics.

Le comédien aurait répondu: « Puis-je simplement dire que ma routine sur le viol et la baise de Holly Willoughby faisait partie d’une très longue routine pour savoir si c’est OK ou non de faire une blague à ce sujet, et je la regarde des deux côtés, il y a des plus et des moins ».