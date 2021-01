FrankerFaceZ déclare qu’ils ne suppriment pas les émoticônes Pog, mais supprimeront PogChamp et les variantes

Préparez-vous, un rare moment d’unité entre les fournisseurs d’émoticônes tiers et Tic se passe réellement; être encore nos cœurs battants, l’enfer doit être gelé.

FrankerFaceZ a déclaré être solidaire de Twitch après que Gootecks ​​ait tweeté son soutien à l’émeute violente que plus d’un petit nombre a qualifiée de tentative de coup d’État à Washington DC le 6 janvier, et supprimera le PogChamp et les variantes de l’émote pour nettoyer le plate-forme propre de l’individu en question.

Cela étant dit, ils peuvent prendre nos PogChamps, mais ils ne prendront jamais nos Pogs.

Ils ont également annoncé qu’ils n’avaient aucune intention de supprimer l’émote Pog et d’autres variantes mettant en vedette Pepe the Frog, un dessin animé que de nombreux points de vente jugent radicalisé depuis qu’ils sont utilisés dans 4Chan et d’autres ruches de méchanceté sur Internet. Ces mêmes endroits qui utilisent régulièrement Pepe The Frog utilisent également la langue anglaise: on ne sait pas encore si cela sera également interdit, bien qu’il y ait certainement un précédent.

Utilisateurs de Twitter et ne pouvant pas dire quand les choses sont des blagues, nommez un meilleur combo – Wyatt (@Wyattkins) 7 janvier 2021

Guerre moderne a supprimé le geste « OK » après qu’un raciste l’ait utilisé après son arrestation: cela signifie bien sûr que le symbole « OK » est un geste de pouvoir blanc et de nuances racistes parce que 4Chan pensait que ce serait hilarant d’essayer il y a environ un an .

cela inclut entre autres POGGERS, qui, selon les gens sur Twitter, doit actuellement être l’emote la plus offensive sur Internet. pic.twitter.com/diz5fSSZWv – Rod Breslau (@Slasher) 7 janvier 2021

L’idée derrière ce qui a commencé comme une blague était que le geste «OK» pouvait être vu comme ayant un «W» et un «P» dedans, ce qui signifiait apparemment White Power. Au fil des jours, nous devenons totalement déconnectés de la réalité et condamnés à ce monde bizarre où tout doit être nettoyé.

Cela étant dit, Twitch a réussi à tomber du bon côté de cet événement après avoir supprimé le tag « Blind Playthrough » et offert une interdiction de trois jours pour une femme qui a annoncé avec impatience son compte OnlyFans sur une diffusion Twitch pendant près de neuf minutes.

La communauté dans son ensemble n’est pas trop désireuse de soutenir quelqu’un qui veut profaner un monument à la démocratie aux États-Unis, quelle que soit la durée de leur spam dans les chats.

Certains fans ont eu des idées fantastiques pour remplacer PogChamp par des visages de streamers au hasard, démentant un sentiment de communauté et de compassion qui saigne leurs communautés dans une grande et singulière passion: le jeu.

Le problème est de savoir comment organiser et empêcher la plus grande communauté de streaming de se transformer en un cloaque absolu, et c’est quelque chose avec lequel plusieurs points de vente ont lutté vaillamment, de Reddit à Twitter, Diggs à Twitch. En espérant qu’il puisse y avoir un équilibre, au lieu de laver tout ce que quelqu’un pourrait s’offusquer avec.