Frankenstein de Guillermo del Toro mettra en vedette Andrew Garfield, Oscar Isaac et Mia Goth

Le prochain film de Guillermo del Toro prépare tout pour démarrer sa production, étant une adaptation de l’histoire de »Frankenstein » Créé par Mary Shelley. Après avoir remporté l’Oscar du meilleur film d’animation pour »Pinocchio », une partie du casting du prochain film qui sera exclusif à Netflix a été signalée.

Selon les rapports, »Frankenstein » sera écrit et réalisé par Del Toro, ainsi que mettant en vedette Andrew Garfield, oscar isaac et mia gothique. Bien qu’aucune offre formelle n’ait été faite à aucun des acteurs, des sources proches d’eux ont indiqué que del Toro a rencontré les trois et que chacun est intéressé à jouer dans le film.

Del Toro a exprimé son intérêt pour l’adaptation du roman classique de Shelley en 2014. Bien qu’il reste à confirmer si l’adaptation de Netflix se déroulera dans la période originale de l’histoire ou de nos jours, del Toro avait précédemment déclaré qu’il souhaitait utiliser le matériel original comme point de départ pour raconter une histoire impliquant le monstre.

En 2020, il a déclaré qu’il faudrait deux à trois films pour adapter correctement » Frankenstein » en raison de la complexité du livre et des points de vue changeants. On ne sait pas encore si del Toro prévoit de faire une adaptation directe de Frankenstein de Shelley pour Netflix ou de raconter une histoire originale en utilisant les personnages emblématiques du roman.

»Frankenstein » sera la cinquième œuvre que del Toro développe en collaboration avec Netflix, après »Pinocchio », un film d’animation sorti en décembre 2022 et qui a remporté l’appréciation du public et des critiques, lui donnant un Oscar du réalisateur.

»Pinocchio » de Guillermo del Toro sert de réinvention du roman italien de 1883 »Les aventures de Pinocchio » écrit par Carlo Collo et se déroule dans l’Italie fasciste pendant l’entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale, avec Gregory Mann et David Bradley exprimant respectivement Pinocchio et Geppetto.

La date de sortie du film » Frankenstein » de Guillermo del Toro est actuellement inconnue.