Frank Sinatra a joué ce rôle emblématique bien avant George Clooney

Vous auriez du mal à trouver quelqu’un qui ne soit pas au moins un peu familier avec Frank Sinatra. Après tout, il a eu une carrière assez impressionnante, divertissant ses millions de fans avec des talents de chanteur et d’acteur inégalés. Né en 1915 à Hoboken, New Jersey, Sinatra n’a pas vraiment mené la vie la plus glamour de ses débuts, mais, selon sa page IMDb, c’est ce qui l’a en fait inspiré à travailler aussi dur que possible. Ses efforts ont définitivement porté ses fruits et Sinatra est devenu l’un des artistes les plus légendaires de son temps.

Les fans le reconnaîtront sûrement à partir de films tels que Les gars et les poupées, Haute société, Sur la ville, et plus encore, et ses chansons, notamment «The Way You Look Tonight», «One For My Baby» et «My Way», restent toujours préférées à ce jour. Cependant, beaucoup de gens ne réalisent peut-être pas le lien entre Sinatra et un autre bel acteur devenu célèbre quelques décennies après lui. Parlons de la façon dont Frank Sinatra a joué ce rôle de film emblématique bien avant George Clooney.

Frank Sinatra | Banque de photos NBCU / Getty Images

Faits saillants de la carrière d’acteur de Frank Sinatra

Bien que Sinatra ait été l’un des chanteurs les plus talentueux de notre époque, cela ne signifie certainement pas que ses talents se sont arrêtés là. Il a également eu une carrière d’acteur incroyable, remportant des prix en cours de route. Selon BFI, il était un acteur sérieux, et cela se voyait. Alors, quels ont été quelques faits saillants de l’époque de Sinatra en tant qu’acteur? Eh bien, il a joué des rôles emblématiques, y compris le rôle du soldat Angelo Maggio dans le film D’ici jusqu’à l’éternité en 1953, une partie qui lui a valu un Oscar. Sinatra a donné une performance notable dans le film On La ville, réalisé par Gene Kelly et Stanley Donen, et est également apparu dans Le candidat mandchou en 1962. Il est assez sûr de dire que Sinatra a passé des années à offrir du divertissement et du plaisir à des millions de fans, jusqu’à sa mort tragique en 1998.

Frank Sinatra a joué ce rôle emblématique bien avant George Clooney

Quand on pense à la trilogie cinématographique Ocean, les noms qui viennent souvent à l’esprit sont Matt Damon, Brad Pitt, Julia Roberts et bien sûr George Clooney. Cependant, l’un des faits les plus intéressants est que Sinatra a joué le rôle emblématique dans Océan 11 bien avant que Clooney ne l’ait jamais fait, et les fans n’ont pas oublié. Selon The Hollywood Reporter, l’acteur avait le rôle de Danny Ocean et il a donné une performance assez mémorable dans le film. Le film de braquage américain est responsable d’une grande partie de la réputation glamour que Las Vegas a encore aujourd’hui, et ce n’est vraiment pas étonnant – avec un casting qui comprenait des acteurs tels que Peter Lawford, Sammy Davis, Jr., et Dean Martin, un groupe qui se sont appelés «Le Sommet», personne n’a jamais pensé que ce serait rien de moins qu’emblématique. Pour sa part, Sinatra a gagné un salaire de 700 000 dollars et a été abattu sur place il y a plus de 60 ans. Des hôtels tels que Riviera and Sands ont approuvé la réalisation du film et, selon une source, «Sinatra se présenterait à 3 heures de l’après-midi, ferait 20 minutes de travail et commencerait à boire.»

Le film a été refait des années plus tard

Presque tout le monde sait que des années plus tard, le film «Rat Pack» a été refait, cette fois avec George Clooney dans le rôle de Danny Ocean. Online Nevada rapporte que le remake, sorti en 2001, est tout aussi passionnant et étoilé que le premier, cette fois avec des hôtels célèbres tels que The Bellagio et MGM Grand. Avec une intrigue qui maintient les téléspectateurs au bord de leur siège, Clooney donne certainement une performance incroyable dans le film, alors que lui et 10 autres prévoient de voler trois casinos. Il semble que le remake prouve que même après toutes ces années, les fans ne peuvent tout simplement pas se lasser d’une bonne chose.