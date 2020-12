Frank Sinatra est l’un des plus grands noms du XXe siècle. Le talentueux chanteur et acteur est synonyme de célébrité populaire qui est toujours un nom familier aujourd’hui des décennies après sa mort. L’icône a été enterrée avec un certain nombre d’objets surprenants que les fans pourraient être surpris d’apprendre. Nous avons tous les détails ci-dessous.

Qui était Frank Sinatra?

Frank Sinatra | Collection d’écran argenté / Getty Images

Sinatra est née en 1915 dans le New Jersey et a été rayée du rôle de chanteuse. Il se produit seul avant de rejoindre le groupe de Tommy Dorsey en 1940. Après quelques années, il est prêt à se lancer en solo, et il fait sensation dans les années 40. Le chanteur de «Le meilleur est encore à venir» est également devenu un acteur à succès, décrochant des rôles majeurs dans des films, notamment Ancres Aweigh et Sur la ville.

Il a continué à jouer et à chanter tout au long des années 50 et 60. Il était également un membre emblématique de The Rat Pack, un groupe d’hommes influents qui étaient des acteurs et des chanteurs qui comprenaient à l’origine Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joey Bishop et Peter Lawford, selon Biography.com.

Il est apparu dans le film Sale Dingus Magee en 1970 et sort un autre album en 1973 appelé ‘Ol Blue Eyes is Back. Il a également joué dans Le premier péché mortel en 1980. Puis Duos est sorti en 1993 de chansons enregistrées mettant en vedette un certain nombre d’artistes bien connus chantant avec Sinatra.

Sinatra a été marié quatre fois au cours de sa vie à Nancy Barbato, puis Ava Gardner. Vint ensuite Mia Farrow, et enfin Barbara Blakely Marx. Ses trois enfants qu’il avait avec sa première femme, Nancy, s’appelaient Nancy, Frank Jr et Tina.

Frank Sinatra a été enterré avec des objets surprenants

Frank Sinatra | Collection d’écran argenté / Getty Images

Sinatra est décédé le 14 mai 1998 d’une crise cardiaque à l’âge de 82 ans. Sa perte a été ressentie dans le monde entier et il a été enterré au Desert Memorial Park à Cathedral City, en Californie. Enterrés avec la légende emblématique se trouvaient un certain nombre d’objets intéressants et surprenants.

Sinatra avait certains de ses essentiels emballés avec lui. AP News rapporte que les articles comprenaient un paquet de cigarettes Camel, un briquet Zippo pour l’accompagner et une bouteille de son préféré, Jack Daniel’s, ajouté par sa fille, Nancy. De plus, un dollar de dix sous a également été enterré aux côtés de la légende afin qu’il puisse toujours passer un appel à un téléphone public s’il en avait besoin.

Sa fille, Tina Sinatra, a ajouté les dix sous dans la poche de son père. «Je pense que cela vient du kidnapping de Frankie, peut-être avant», a-t-elle révélé sur Larry King en direct. «Il n’a jamais voulu se faire prendre incapable de passer un appel téléphonique. Il a toujours porté 10 dix sous.

Frank Sinatra Jr. a été kidnappé en 1963 dans un ensemble de circonstances vraiment étranges. Sinatra Sr. a payé 240000 dollars aux ravisseurs en espèces, selon Distractify. Ils ont relâché son fils, mais c’était une épreuve étrange et dont on parle encore à ce jour. Joe Amsler, Barry Keenan et John Irwin ont finalement été capturés. Les conversations qui ont été nécessaires pour récupérer son fils ont eu lieu via un téléphone public, il est donc logique que Sinatra veuille avoir du changement sur lui après une telle épreuve.

Selon PBS, Sinatra a également été enterré avec quelques autres articles, y compris Tootsie Rolls, Life Savors de la variété de cerises et même un biscuit pour chien. Des jouets en peluche étaient également inclus.

Frank Sinatra est toujours un acteur et chanteur célèbre à ce jour. Ses chansons et ses films sont toujours d’actualité et il est toujours un membre emblématique du XXe siècle.