Frank Oz ferait plus de Muppets, mais dit que Disney ne le veut pas

Frank Oz pourrait être synonyme de Les Muppets, mais l’ancien doubleur et marionnettiste de la série dit qu’il n’est le bienvenu chez Disney pour aucune des suites modernes de la franchise. persona non grata avec la franchise ces jours-ci. Oz, maintenant âgé de 77 ans, n’avait que 19 ans lorsqu’il a rejoint Jim Henson pour travailler sur les Muppets en 1963. En plus d’interpréter plusieurs personnages majeurs, Oz était également une force motrice de Le spectacle de marionnettes Dans les coulisses.

Frank Oz et Jim Henson collaboreraient à d’autres projets dans les décennies à venir, notamment Rue de Sesame, les Muppets films, et Labyrinthe. Malheureusement, Henson est décédé en 1990 des suites du syndrome de choc toxique streptococcique, une maladie causée par des infections bactériennes. Oz continuerait à travailler sur le Muppets films sortis dans les années 1990, mais Disney ne l’a pas ramené après le redémarrage de la franchise en 2011. Il n’est pas non plus revenu à Rue de Sesame depuis cette même année.

Dans une nouvelle interview avec The Guardian, Oz dit que tout cela est dû au fait qu’il est persona non grata chez Disney. Il explique comment les choses n’ont jamais été les mêmes avec le Muppets franchise après la mort de Henson, comme le véritable esprit de ce Les Muppets sont perdus quelque part en cours de route dans les années à venir. Au moment de la mort de Henson, il négociait avec le directeur de Disney Michael Eisner au sujet de la vente des Muppets. Compte tenu de la rapidité avec laquelle Henson est tombé malade et est décédé, Oz pense que les négociations stressantes avec Disney ont été à l’origine de sa maladie et, finalement, de son décès.

« L’accord Disney est probablement ce qui a tué Jim. Cela l’a rendu malade. Eisner essayait aussi d’obtenir Sesame Street, ce que Jim ne voulait pas. Mais Jim n’était pas un revendeur, c’était un artiste, et cela le détruisait, c’était vraiment le cas. »

En fin de compte, Disney acquerrait les Muppets en 2004, et Oz note qu’il existe une « ligne de démarcation entre le Jim Henson Muppets et le Disney Muppets. » Il n’a travaillé sur rien Muppet-lié depuis 2007, ce qui laisse supposer qu’il a peut-être pris sa retraite, mais ce n’est apparemment pas le cas. Oz dit qu’il serait heureux de faire plus avec le Muppets, comme il le ferait Rue de Sesame, mais personne ne l’appellera. Il théorise que cela pourrait être dû à son insistance à maintenir l’esprit de la série originale.

« Il y a une incapacité pour les entreprises américaines à comprendre la valeur de quelque chose qu’ils ont acheté. Ils n’ont jamais compris, avec nous, il ne s’agit pas seulement des marionnettes, il s’agit des artistes qui s’aiment et travaillent ensemble depuis de nombreuses années. J’adorerais faire le Muppets encore mais Disney ne veut pas de moi, et Rue de Sesame ne m’a pas demandé depuis 10 ans. Ils ne veulent pas de moi parce que je ne suivrai pas les ordres et je ne ferai pas le genre de Muppets ils croient. [I can’t watch it now because] l’âme n’est pas là. L’âme est ce qui fait grandir les choses et être drôles. Mais ils me manquent et je les aime. »

Certains fans seraient d’accord que Les Muppets ne sont tout simplement plus les mêmes, car les nouvelles incarnations ne sont pas sans critiques. Les voix des personnages en particulier ont suscité des plaintes de fans de longue date. Pour beaucoup, il n’y aura jamais de couronnement de la série originale avec Henson et Oz si fortement impliqués. Vous pouvez consulter l’interview complète d’Oz sur The Guardian.

