Frank Ocean annule le vinyle longtemps attendu d’une musique inédite

Frank Ocean a annulé sa sortie de vinyle tant attendue et offre des remboursements aux fans.

Frank Ocean a annulé la sortie en vinyle d’une «nouvelle chanson inédite de Frank Ocean» qui a été mise en vente sur son site en février. Il rembourse intégralement les fans déçus qui ont précommandé. NurPhoto / «En raison des événements de cette année, Frank ne sortira plus la chanson que vous avez achetée sur vinyle», lit-on dans un e-mail envoyé à tous ceux qui ont précommandé une copie. « Nous vous rembourserons votre achat de cet article et tous les articles supplémentaires de votre commande commenceront à être expédiés la semaine prochaine. » Il a poursuivi: «Nous sommes reconnaissants de votre compréhension et vous souhaitons amour, positivité et santé.» Les fans qui ont changé d’adresse et veulent un remboursement peuvent contacter [email protected] pour obtenir de l’aide. Le mois dernier, Ocean a utilisé ses réseaux sociaux pour encourager ses partisans à voter à l’élection présidentielle de 2020 et a même transformé son site Web en une page pour aider les fans à s’inscrire pour voter: «Tout cela semble faux. Le problème est que ce n’est pas le cas », a-t-il écrit sur Instagram. «Donald est président et pourrait ne pas quitter la Maison Blanche même s’il perd la course, disent certains. Veuillez voter. Le regarder traîné sera bien plus divertissant que ces débats. Ocean n’a pas encore annoncé de nouveau projet, mais de nombreuses rumeurs circulent concernant la nouvelle musique. [Via]