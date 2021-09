Frank Miller parle d’être l’inspiration derrière les films DC de Zack Snyder

Frank Miller est un héros de bande dessinée pour beaucoup, ayant été responsable de gens comme Sin City, 300, Batman : Première année et Le retour du chevalier noir, ce dernier étant considéré comme l’un des meilleurs arcs comiques de Batman de l’histoire du combattant du crime de Gotham. Il est facile de comprendre pourquoi Miller n’était donc pas sûr de permettre à ses enfants les plus aimés de devenir du fourrage cinématographique lorsque Zack Snyder et son équipe de production voulaient utiliser plusieurs histoires pour soutenir la structure du DCEU à travers de nombreux films. Au fil du temps cependant, Miller et Snyder ont développé une bonne relation de travail, et la légende de la bande dessinée a finalement parlé de ses réflexions sur ce que c’est que d’être inspiré par les cinéastes hollywoodiens.

« Je dois vraiment dire à ce sujet – quelques années se sont écoulées depuis que tout cela a commencé, d’accord? Et au début, ma réaction a été d’être très territoriale et tout ça. Et maintenant, je me suis en quelque sorte assis en arrière et avec un souffle et une vue plus longue sur l’ensemble et tout ce que je peux dire c’est : c’est super », Frank Miller Raconté Podcast du film La barbe et le chauve récemment. « Je veux dire, je suis entré et j’ai eu mon idée pour Le retour du chevalier noir et c’était essentiellement le grand coup que j’ai fait, qui a commencé toute ma carrière. Et depuis, j’ai vu les deux domaines collaborer. J’ai grandement bénéficié de Le retour du chevalier noir et ils l’ont fait et continuent de le faire. Et cela ne peut être considéré que comme une relation saine. »

La relation de Miller et Snyder à l’écran a commencé avec l’adaptation du réalisateur du film sanglant et élégant 300 pour l’écran en 2006, qui s’est avéré être un énorme succès et une bande dessinée animée d’une manière qui n’avait jamais vraiment été vue auparavant dans les cinémas. Snyder a également pris de petits morceaux de la bande dessinée Batman de Miller pour développer le sien à l’écran Caped Crusader et bien que cela puisse sembler une impossibilité pour le moment avec les jours DC de Snyder semblant être terminés et celui de Matt Reeves. Le Batman devrait être l’avenir de la franchise dans un avenir prévisible, le réalisateur a déjà exprimé le souhait de développer un film d’action réel basé sur Dark Knight Returns de Frank Miller.

« Je pense que ce serait juste son propre truc », a déclaré Snyder sur le podcast Happy, Sad, Confused sur le Le retour du chevalier noir scénario. « Je le ferais à 100 pour cent Veilleurs style. Je ne pense même pas que ce serait si cher, pour être honnête. C’est assez graveleux. »

Bien sûr, suite à la demande des fans pour Snyder’s Justice League, Warner Bros a essentiellement déclaré qu’ils ne développeraient plus cet univers particulier, et Snyder semble être passé à autre chose plutôt que de trop s’y attarder. Les fans, cependant, ne sont toujours pas heureux que Snyder n’ait pas été autorisé à poursuivre sa vision de Batman, et qui sait si quelque part plus tard, il pourrait encore tenter d’apporter le Le retour du chevalier noir aux cinémas dans toute sa splendeur.

celui de Zack Snyder Ligue des justiciers est en streaming sur HBO Max et est désormais disponible en formats de disque. Matt Reeves Le Batman devrait être largement présenté au DC FanDome en octobre avant sa sortie en mars prochain. Cette nouvelle vient de ComicBook.com.

