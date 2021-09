Frank Grillo est en colère contre les éditeurs de Copshop pour avoir modifié sa performance

Dans une tournure intéressante des événements, Copshop La star Frank Grillo a jeté de l’ombre sur les producteurs du film pour avoir interféré avec le montage. Réalisé par Joe Carnahan et avec Frank Grillo et Gerard Butler en tête, Copshop sorti la semaine dernière dans les salles aux critiques favorables. La plupart des critiques ont loué le film pour ses qualités d’évasion, son action palpitante et la mise en scène de Carnahan. Copshop est actuellement assis à une note fraîche de 81% sur Rotten Tomatoes. Cependant, la version théâtrale n’est pas ce que Joe Carnahan avait l’intention de sortir. Cela pourrait aussi être la raison pour laquelle il s’est abstenu de promouvoir le film.

Un autre sujet de discussion sur Copshop a été la performance de Grillo en tant qu’escroc Teddy Murretto, qui n’a pas été bien accueillie par la critique. Grillo s’est récemment rendu sur Instagram pour répondre aux critiques, révélant que le Copshop la version actuellement diffusée dans les cinémas a été réalisée sans sa permission ou celle de Joe Carnahan. Frank Grillo et Joe Carnahan sont de bons amis et ont produit Copshop à travers leurs films WarParty. Grillo n’a pas révélé pourquoi le studio n’aimait pas la coupe originale, mais il a clairement indiqué qu’il n’accepterait pas les critiques pour quelque chose qui n’est pas de sa faute.

Vous pourriez remarquer quand un réalisateur ne fait pas la promotion de son film. Via Frank Grillo. #ReleaseTheCarnahanCut#Copshoppic.twitter.com/JAVvA8tjYg – Kris Tapley (@kristapley) 16 septembre 2021

« Bien que je soutienne tous les films moi et mon partenaire [Joe Carnahan] faire, je ne suis pas très content [with] comment ma performance a été coupée. Sans détailler, je dirai que j’ai donné une prise beaucoup plus tridimensionnelle qui était très colorée et très bien planifiée. Inutile de dire que ce n’est pas ce qui s’est terminé dans le film. En conséquence, je suis un peu battu par les critiques. Cela me rend fou. Mais il n’y a rien que je puisse faire à part sourire et saluer. Je vais dire ceci … La coupe mon garçon, frère et partenaire [Joe Carnahan] fait avait ma performance intacte. Malheureusement, notre coupe a été ignorée pour cette coupe. C’est très bien. Il se trouve que ‘Copshop’ est un bon film et je suis très fier de ce que nous avons fait. Mais le jour où je supporterai les conneries de quelqu’un d’autre sera le jour où j’arrêterai de jouer. J’aime ce que je fais et mets mon âme dans chaque rôle. Donc, quand je lis les critiques me reprochent un personnage qui a été castré par quelqu’un d’autre que mon réalisateur, je suis très offensé. »

J’ai vraiment creusé COPSHOP mais je suis maintenant absolument fasciné de voir à quoi ressemblait la coupe originale de Carnahan et de connaître tous les drames dans les coulisses, en particulier pourquoi Carnahan remercie toutes ces personnes mais ostensiblement * pas * Gerard Butler pic.twitter.com/3NiYP8u5fj – Mitchell Beaupré (@itismitchell) 17 septembre 2021

On dirait Franck Grillo soutient toujours le film et est assez satisfait du résultat. Mais il est en colère contre la critique injuste qu’il reçoit pour un rôle qui a été considérablement modifié lors du montage. Faire plusieurs montages d’un film est un processus courant, et les coupes théâtrales diffèrent considérablement des premières ou des premières coupes. Pourquoi la coupe de Carnahan Copshop a été rejetée reste encore un mystère. Carnahan est également resté à l’écart de la promotion du film. La seule fois où il est mentionné Copshop au cours des dernières semaines était dans une vidéo Instagram dans laquelle il remerciait les acteurs et l’équipe d’avoir réalisé un film pendant une pandémie.

Même si Copshop est un long film au rythme rapide de 107 minutes, quelques minutes de plus pour étoffer un personnage principal n’auraient pas fait une grande différence. Cela étant dit, Copshop est toujours une virée violente et tarentinoesque du début à la fin. Le synopsis de l’intrigue pour Copshop se lit comme suit : « En fuite d’un assassin mortel, un escroc rusé élabore un stratagème pour se cacher à l’intérieur d’un poste de police d’une petite ville, mais lorsque le tueur à gages se présente au commissariat, un flic débutant sans méfiance se retrouve pris dans le réticule. »

Espérons que Carnahan puisse sortir son réalisateur un certain temps. Copshop est sorti aux États-Unis le 17 septembre 2021.

