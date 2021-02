Frank Grillo dit que Marvel en a fini avec Crossbones

La MCU aurait présenté à travers la trilogie de Capitaine Amérique à l’un de ses adversaires les plus importants que le personnage a affrontés tout au long de son histoire dans les bandes dessinées: Os croisés, qui semble s’être conclu avec son cycle narratif dans la franchise cinématographique.

Interpreté par Frank Grillo Dans sa version live action, le personnage avait leurs apparitions respectives dans « Le soldat d’Hiver« Y »Guerre civile». Ce dernier présenterait sa mort imminente aux mains de Wanda Maximoff dans un événement catastrophique qui servirait de déclencheur à l’histoire principale.

Malgré que Studios Marvel ils pourraient exécuter une manœuvre pour « faire revivre » le personnage de la même manière que cela a été fait avec d’autres dans leurs bandes dessinées, Criquet il pense que ses jours à jouer le méchant sont révolus depuis longtemps.

« Ils en ont fini avec moi », a déclaré l’acteur dans une récente interview avec Variety. «Parce qu’en raison de la façon dont les histoires ont fini par être racontées et de leur taille, les os croisés en eux ne faisaient pas vraiment partie de l’avenir du Avengers». Même comme ça, Criquet présentera une dernière apparition prêtant sa voix au personnage de la série animée « Et qu’est-ce qui se passerait si …? », qui fera partie du catalogue exclusif de Disney +.

Cependant, cela n’enlève rien aux souhaits exprimés précédemment par l’acteur quant au retour éventuel de son personnage. En juin 2020, Grillo a assuré lors d’un entretien avec Forbes qu’il aimerait voir son personnage revenir à travers une série à Disney +. L’acteur dit qu’il entretient de bonnes relations avec merveille et ses cadres, bien qu’il lui semble étrange que personne n’ait songé à reprendre l’histoire de son personnage.

« Je crois que Os croisés Il est resté à l’écran pendant huit ou douze minutes, et on pourrait penser que ce personnage était dans 75 films différents comme les gens viennent me voir toute la journée pour parler de lui. Je prends des photos comme je suis lui Capitaine Amérique», Conclut-il.

La série animée de « Et qu’est-ce qui se passerait si …? » présentera à travers dix épisodes une série d’histoires de scénarios alternatifs concernant la défaite d’un héros ou si les choses MCU ils se seraient avérés différents à certains moments, jouant ainsi comme l’idée du multivers. Sa première est prévue à l’été 2021.