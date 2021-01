Frank Biden vante sa relation avec POTUS dans l’annonce du jour de l’inauguration d’un cabinet d’avocats en Floride

Le frère de Joe Biden, Frank, a profité de l’occasion du jour de l’inauguration pour promouvoir sa relation avec le nouveau président dans une publicité pour le cabinet d’avocats de Floride où il travaille comme conseiller.

L’annonce est apparue dans l’édition du 20 janvier du Daily Business Review, une publication du secteur juridique, et aurait promu le travail de Berman Law Group en menant un recours collectif qui accuse les producteurs de canne à sucre du sud de la Floride de nuire à la santé des résidents voisins grâce à leur contrôle. des brûlures de récolte, a rapporté mercredi CNBC News.

Frank Biden, qui n’est pas avocat, dit dans l’annonce que, « Mon frère est un modèle sur la façon de faire ce travail. L’un de ses principes centraux est qu’il ne faut jamais remettre en question les motivations d’un autre homme ou femme ou leur attribuer le blâme. De cette façon, vous évitez de créer une disparité qui empêche toute sorte de Vous pouvez bien sûr remettre en question le jugement de quelqu’un, et c’est ce que nous faisons en portant cela devant les tribunaux.

L’annonce note également que « les deux frères Biden se sont depuis longtemps engagés à faire passer les questions environnementales au premier plan », comme en témoignent les objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre de Joe Biden et son décret imposant au gouvernement américain de rejoindre l’Accord de Paris sur le climat.

Berman Law Group ajoute qu’il a embauché Frank Biden en raison de « Réputation de Biden et motivation à s’engager dans des questions philanthropiques, sociales et environnementales. » L’annonce répertorie les coordonnées de Frank Biden et des fondateurs de l’entreprise.

Frank Biden a défendu l’annonce dans un e-mail à CNBC, affirmant qu’il n’avait pas utilisé le nom de son frère pour obtenir des clients pour le cabinet d’avocats et que « La justice sociale est quelque chose dans lequel je m’implique depuis des années. » Il a ajouté que Berman était impliqué depuis longtemps dans le procès contre la canne à sucre.

L’annonce du jour de l’inauguration n’est pas la première fois que Frank Biden utilise le nom de son célèbre frère à des fins commerciales. Lorsqu’il a décroché un poste de président d’une école à charte à but lucratif en Floride en 2011, il a ouvertement parlé dans une interview au Washington Post de la façon dont son nom de famille avait apporté « acceptation automatique » alors qu’il cherchait les approbations du gouvernement pour l’entreprise naissante.

Alors que le dernier nom de Frank Biden a soulevé quelques sourcils – le journaliste de CNBC, Brian Schwartz, a cité des experts en éthique disant que c’est « pas un bon look pour le frère ou la nouvelle administration » – il n’a pas été prétendu être illégal. Ce n’est pas tout à fait différent de l’époque où le président de l’époque, Jimmy Carter frère Billy a obtenu des accords de promotion faisant la promotion de la bière Billy et de la liqueur Peanut Lolita.

En réponse au rapport, la Maison Blanche a déclaré que Biden était contre l’utilisation de son nom pour promouvoir «Toute activité commerciale» d’une manière suggérant que le président a jeté son poids derrière eux.

Mais alors que les médias grand public tels que ABC News et CNBC ont rendu compte des transactions commerciales de Frank Biden, ils ont rejeté des allégations beaucoup plus graves de trafic d’influence en Chine et en Ukraine impliquant le président lui-même, son fils Hunter et son autre frère, James – rejetant les preuves. comme désinformation russe.

Un mois après que son père a remporté l’élection présidentielle de novembre, Hunter Biden a admis qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale fédérale pour ses affaires fiscales. Le gouvernement fédéral enquêterait également sur d’éventuelles fraudes sur les valeurs mobilières et le blanchiment d’argent. James Biden serait également la cible de l’enquête fédérale.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂