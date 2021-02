Franco Oriondo, le bassiste qui a interrompu sa carrière musicale pour combattre le covid-19 au Pérou | 45S

Après presque un an à voir tout un pays souffrir, en janvier 2021, Franco Oriondo, bassiste de High Grade Plutonium, rejoint l’équipe médicale et lutte contre le covid-19 au Pérou. Selon lui, il voulait le faire avant, mais son université, en raison d’une incapacité ou d’un manque d’intérêt, ne l’aidait pas à accélérer les démarches nécessaires pour pouvoir exercer en tant que médecin.

Pendant ce temps, il a pu apporter son grain de sable à partir d’un poste qui le passionne: la musique. Avec son groupe, Franco a sorti trois singles en 2020: « Hey Tú Corazón », « El Umbral » et « Blues de Navidad ». Parmi celles-ci, les deux premières chansons ont été composées spécifiquement pour les circonstances difficiles que nous avons dû vivre ces derniers mois.

«Hey Tú Corazón» parle de maintenir l’espoir de surmonter la crise, de regarder le côté ensoleillé de la rue et de résister à l’assaut du destin. Dans le post de lancement, Plutonio a expliqué que la chanson était sortie « en remerciement à tous les personnels de santé, officiers de police et membres des forces armées ». On était alors au mois d’avril et la pandémie affectait le Pérou d’une manière terrible, qui était dans un couvre-feu de plusieurs semaines et dont la prolongation était indéfinie.

De son côté, « El Umbral » est né d’un sentiment opposé. L’oncle de Franco venait de mourir et le coup d’État devait être canalisé. Le résultat a été un morceau plein de douleur, d’impuissance et de nostalgie dans lequel, en tant qu’auditeur, on arrive à se sentir identifié, surtout si on a eu le malheur de perdre un être cher. «Nous aimons vraiment faire des chansons très vraies, que vous vous identifiiez et que vous ressentiez la réalité de ce que nous avons ressenti pour que vous puissiez aussi le ressentir», nous raconte Franco à propos de ce single sorti en septembre de l’année dernière.

Lorsqu’il a enfin pu exercer sa profession, Franco s’est immédiatement rendu à l’hôpital Tingo María, dans la province de Leoncio Prado dans le département de Huánuco. Et c’est ainsi que je n’ai obtenu mon diplôme qu’en novembre. J’ai soutenu ma thèse et j’ai obtenu mon diplôme de chirurgien. De novembre à janvier, il y a comme deux mois, ces deux mois ont été retardés dans la paperasse. C’est pourquoi j’ai retardé. Dès que ma faculté de médecine quitte le 19, le même jour j’ai trouvé un emploi et ce même jour je partais déjà », dit-il.

Arrivée sur le champ de bataille

D’une manière totalement différente, Franco Oriondo sait quoi diriger. En tant que membre d’un groupe de plus en plus populaire, il s’est habitué ces dernières années à être exposé et vulnérable à la grande masse de personnes pour lesquelles il joue, parfois aussi à ceux qu’il n’aime pas – les inévitables haineux. Mais cette expérience était présentée comme totalement différente, rester en première ligne dans la lutte contre le covid-19 risquait sa vie et avait celle de beaucoup d’autres entre ses mains.

«Avant que personne ne meure, ils le font aujourd’hui. Il n’y a plus de « Docteur, merci ». C’est frustrant, du moins pour moi qui ai un complexe de héros.

D’un autre côté, dans cette pandémie, Franco a vécu l’un des scénarios les plus cruels lorsque son oncle a attrapé le virus et est décédé plus tard. «Je me souviens très bien du jour où ils m’ont appelé pour me dire que mon oncle était décédé, il était 1h40 du matin, il dormait, et c’était désastreux», raconte le bassiste.

Franco Oriondo à l’hôpital Tingo María | Photo: Facebook.

Franco a traversé un conflit particulier lorsqu’il a dû faire de même dans son nouveau rôle. «Lors de ma première montre, j’ai dû appeler et faire de même. Appelez le membre de la famille. «Bonjour, les gars, je parle de l’hôpital Tingo María. Êtes-vous familier avec cela? J’ai le regret de vous informer que votre proche vient de décéder ». Je dois le faire. Et c’est choquant d’être des deux côtés parce que je souffre aussi.

Il explique: «Vous suivez le patient, vous l’avez, vous dites ‘ça va, il ira mieux’, mais la maladie est perfide, il faut attendre au moins un mois et même là on ne peut pas le garantir si ça a été modérée, sévère ou grave. qui va sortir. Vous vivez au jour le jour. Comme je dis aux patients « aujourd’hui c’est bien, je ne sais pas si demain ». Ils le comprennent déjà, je suppose que dans la première vague cela a dû être plus choquant, car vous ne saviez pas à quoi vous étiez confronté ».

Le fardeau émotionnel d’une profession comme celle du médecin est énorme, d’autant plus en pleine crise sanitaire. Franco a fait face à cela.

«La première semaine, j’ai appelé ma mère et lui ai dit que ce n’était pas ce que je voulais, parce que l’hôpital était sympa avant, quand j’ai fait mon stage tu y étais et tu étais le héros. «Docteur, merci», tout était comme ça. Avant que personne ne meure, ils meurent aujourd’hui. Il n’y a plus de « Docteur, merci ». C’est frustrant, du moins pour moi qui ai un complexe de héros.

Heureusement, le bassiste de Plutonium a trouvé la force d’un personnage de son enfance, son grand-père. «Après le décès de mon grand-père, il m’a quitté à 18 ans, je savais que je ne pouvais pas continuer à être un enfant aussi sensible», dit-il. «Petit à petit je changeais, je gagnais en force, j’ai compris qu’il était parti mais qu’il devait vivre en moi. J’ai accepté cette façon d’être, à partir de là j’ai commencé à former mon esprit un peu plus fort ».

Et il a également trouvé plusieurs moyens de se clarifier: «Comment gérer le psychologique? Je comprends les choses. Je parle au groupe. Ce sont mes meilleurs amis, on parle toujours, on chie de rire, je leur dis comment ça va, on se moque de soi, on parle de la maison, des plans et de la musique. Je ne peux pas vivre sans ça, ça me libère complètement.

Un vaccin d’espoir

Le monde d’aujourd’hui trouve son seul moyen de sortir de ce trou noir du vaccin. C’est le chemin qui nous ramènera à la normalité tant attendue, ces moments où nous pourrions marcher librement, aller au cinéma, assister à un concert, célébrer, ne pas penser à notre propre mortalité, ne pas se sentir misérable pour la mort de notre bien-aimé ceux et les milliers de décès quotidiens qui éclipsent les nouvelles et les médias sociaux.

Franco a reçu le vaccin le 10 février. En tant que médecin de première ligne, il fait partie de la phase 1 du Plan national de vaccination contre le COVID-19 du Pérou. Vous pouvez maintenant continuer votre tâche avec l’assurance que vous n’êtes pas en danger mortel. Les choses s’améliorent et il le reconnaît.

«Il y a beaucoup d’émotions mitigées, car chez moi j’ai vu à travers les réseaux combien de collègues meurent. Mes professeurs sont morts, certains camarades de classe, il est donc douloureux de voir et de dire «en ce moment, le vaccin est arrivé, c’est au moins une lueur d’espoir qui sera terminée lorsque l’autre lot arrivera pour finir d’être vacciné et dire maintenant, nous a commencé une nouvelle étape »».

La réalité soutient la perception d’Oriondo. Début février, la Confédération médicale latino-ibéro-américaine a annoncé que le Pérou était le troisième pays ibéro-américain avec le plus grand nombre de médecins tués par le covid-19. Le bilan de 306 morts au Pérou n’est dépassé que par le Mexique (avec 1115) et le Brésil (avec 465).

«Le vaccin est le meilleur qui soit, c’est ce qui était attendu, la meilleure option et il n’y a pas d’autre option. Il n’y a pas de traitement pour la maladie, mais le vaccin peut prévenir les cas graves et sévères à 100%. Peut-être que vous pouvez être infecté, mais vous n’allez pas mourir à l’USI ».

Franco reçoit le vaccin contre le covid-19 à l’hôpital Tingo María | Photo: Facebook.

Déjà plus calme en termes de santé, qui est le monde dans lequel il est actuellement le plus plongé, Franco prend aussi le temps de réfléchir à la musique et à l’impact qu’un vaccin a sur lui.

«Bref, une lueur d’espoir, mais visiblement un peu plus faible que pour le médecin. Parce qu’en tant que musicien, vous ne vous attendez pas à ce que vos collègues soient vaccinés, vous vous attendez à ce que le public soit vacciné, que les gens ordinaires soient vaccinés pour qu’ils puissent dire «Hé, le plutonium va jouer, allez».

«Alors c’est une lumière, mais plus faible. Lorsqu’ils commencent à vacciner les gens ordinaires, ce qui est la troisième phase, je pourrais peut-être vous dire « maintenant, la lumière brille un peu plus, nous revenons déjà ». Mais c’est toujours de l’espoir, aussi petit soit-il, c’est bien, vous n’avez pas besoin d’être méchant. Le vaccin est le meilleur, vous n’avez pas besoin d’être anti-vaccins ».

Un pays qui a tourné le dos à ses artistes

Merde, c’est comme ça que je le décris. La culture est la chose la plus oubliée dans ce pays », dit Franco quand on lui a posé des questions sur les mesures que le gouvernement a prises avec la culture. Pour le bassiste et le médecin, le Pérou se soucie peu de maintenir et de soutenir son capital artistique. Même s’il s’en souciait, dit-il, il accomplirait peu.

«Vous ne pouvez pas demander au Pérou de se soucier de sa culture (bien qu’il ait beaucoup de bonnes choses). Non, le Pérou prête attention à de grandes choses comme le système de santé, le système éducatif et il ne le fait pas bien. La culture est donc à nouveau abandonnée », dit Franco.

«J’adore le pays; mais parce que j’aime quelque chose, je ne vais pas seulement lui dire de belles choses. «

A ce sujet, Oriondo évoque également les tentatives faites par High Grade Plutonium pour recevoir le soutien de l’Etat. « Nous avons appliqué deux fois aux stimuli, pensez-vous qu’ils nous ont donné quelque chose? », Dit-il avec une colère notoire. Il fait référence aux Stimuli économiques pour la culture, un mécanisme sous forme de concours organisé par le ministère de la Culture du Pérou dans lequel les artistes et les travailleurs liés à l’art peuvent demander à recevoir un fonds pour mener à bien leur projet Que ce soit un groupe, un entreprise, une présentation ou autre. De toute évidence, rares sont ceux qui gagnent et obtiennent cet avantage.

« Si nous qui sommes quelque peu connus d’une certaine manière ne le recevons pas, que pouvez-vous attendre des gens qui ne l’ont pas encore fait, qui sont en difficulté, qui veulent juste arriver? », Déplore Franco et poursuit: « Beaucoup de gens pensent que nous sommes déjà et ne sommes pas, je vous le dis, nous ne sommes rien. Dans ce pays, dans la culture, personne n’est rien. La dernière roue de la voiture est l’artiste et c’est faux ».

«Nous aurions voulu qu’ils nous aident, ils auraient suffisamment raccourci tout ce qui nous a coûté. Et c’est ce que nous devrions faire, non? Apportez de nouveaux artistes. Mais comme je l’ai dit, la culture est la dernière. Un jour, j’espère que cela changera. C’est à nous de le changer.

Avec ce qui a été dit jusqu’à présent, il peut sembler que Franco Oriondo a une relation essentiellement haineuse avec le Pérou; Cependant, il assure que ce n’est pas comme ça, mais que c’est sa façon d’exprimer l’amour qu’il éprouve pour la terre qui l’a vu, est né, grandit et défend maintenant.

«J’adore le pays; Mais pour aimer quelque chose, je ne vais pas seulement lui dire de belles choses. Je suis péruvien et je le serai toujours, mais je peux identifier comment est le pays, ses défauts, ses obstacles. Je connais aussi ses bonnes choses, mais maintenant tout le monde parle de bonnes choses », explique-t-il.

Plutonium à haute teneur au 12 septembre au Pérou | Photo: Facebook.

Bassiste de haute qualité

En ce moment, comme dans tant d’autres, le Pérou est submergé et noyé dans une crise démocratique. Il est récemment apparu que plusieurs responsables gouvernementaux et autres personnalités influentes avaient un accès irrégulier au vaccin Sinopharm, alors qu’il n’était pas encore approuvé pour une utilisation en dehors des essais. Un exemple de l’égoïsme des privilégiés.

Dans un tel contexte, Franco admet qu’à un moment donné, il a pensé à se consacrer à la politique, soit en tant que membre du Congrès, soit en tant que président «pourquoi pas». Cependant, quelque chose l’arrête: «Peut-être, mais je ne le vois pas pour le moment. Beaucoup de problèmes, beaucoup d’anticorps. C’est le grand problème de la politique au Pérou – en soi, d’être péruvien. Le Péruvien est égoïste, il est envieux. Sûrement quand ils mettent la note, ufff, je vois les commentaires. C’est comme ça que les gens sont, on y est habitué ».

Se pourrait-il que ce pays n’ait aucune issue? N’y aura-t-il pas de lumière au bout du tunnel? Sommes-nous condamnés à souffrir avec ce gène maléfique qui nous rend envieux et égoïstes?

«Nous avons aussi de très bonnes choses et si nous mettons de côté ce gène maléfique … Je l’ai aussi, car je suis péruvien; Mais je suis un Péruvien différent, qui a réalisé le gène maléfique et comme je ne l’ai pas nourri. Je n’ai jamais envié personne. Si j’ai vu quelqu’un, j’ai dit « bien, et comment le fait-il? » Omar et moi nous regardons toujours et nous disons «est-ce que ce type a 5 bras, 10 jambes, 2 cerveaux? Ne pas! Nous pouvons aussi ». C’est ce que les Péruviens devraient faire. Je n’envie personne dans ce cas; Je me regarde pour travailler et m’améliorer.