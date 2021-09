Francis Ford Coppola risque tout avec son nouveau film

Un réalisateur comme Francis Ford Coppola, responsable d’avoir adapté Le parrain de Mario Puzo et en faire l’une des trilogies les plus mémorables, qui a également donné au monde un autre chef-d’œuvre comme Apocalypse Now, il mérite toujours d’avoir la possibilité de réaliser les projets qu’il souhaite. Cependant, il y en a un dont il rêve depuis longtemps mais qui pendant des années a été enterré parmi ceux qui n’ont jamais pu avancer. Maintenant avec Oscar Isaac et Forrest withaker à la barre, vous avez tout prêt pour le faire.

Oscar Isaac, celui choisi par Francis Ford Coppola pour le rôle le plus important. (Getty)



Il s’agit de Mégalopole, un film qui dure depuis plus de 20 ans mais qui a été condamné par le contexte. Selon les coûts estimés par le propre Francis Ford CoppolaVous devrez investir environ 100 à 120 millions de dollars pour y arriver. Il y a quelque temps, il a vendu un vignoble qui était sa propriété et avec cet argent, il sera prêt à démarrer ce projet en 2022. Cela a été confirmé à Date limite.

« Je me suis engagé à faire ce film, j’aimerais le faire à l’automne 2022. Je n’ai pas tout mon casting approuvé mais j’en ai assez pour être sûr que ce sera un casting passionnant. », assuré Coppola. À Isaac et Whitaker il faut ajouter, selon les moyens mentionnés, à Cate Blanchett, Jon voight, Zendaya, michelle pfeiffer et Jessica Lange, en plus de James Caan. «Je pense que la grande nouvelle ici est que je suis le même qu’il y a 20 ou 40 ans. Je veux toujours faire le film de mes rêves, même si je dois mettre mon propre argent. », a-t-il souligné.

Forrest Whitaker sera Cicéron. (Getty)



Coppola Il a dit que son nouveau film sera une version moderne de ce qu’on appelle la conspiration de Catilina, un événement qui s’est produit à l’époque de Empire romain. Il se déroulera dans le New York moderne qu’il n’a pas choisi de donner de date précise mais qu’il rebaptisera « Nouvelle Rome ». « C’était un duel célèbre entre un patricien, Catilina, et son rôle sera joué par Oscar Isaac, et le célèbre Cicéron, qui sera Blanchisseuse des forêts« , a déclaré le directeur, qui a également déclaré: « Tout le monde veut faire le prochain film de merveille mais personne ne veut faire un film qui parle vraiment aux jeunes avec espoir ».

La dernière oeuvre de Francis Ford Coppola

Le dernier film qui a vu le jour avec le sceau de Francis Ford Coppola C’était une nouvelle coupe de Le Parrain : Partie III. Pour marquer le 30e anniversaire de la fin de sa trilogie emblématique, le réalisateur a sorti une nouvelle version de son film dans certaines salles nord-américaines. Il s’agissait d’une version 4K restaurée où certaines scènes ont été raccourcies et d’autres allongées. Cela impliquait de réarranger le film et de retravailler sa musique, pour un film qui s’appelait Le Parrain de Mario Puzo, Coda : La mort de Michael Corleone.







« Pour cette version j’ai créé un nouveau début et une nouvelle fin », déclaré à Date limite à l’époque, et a souligné qu’il avait « Une conclusion plus appropriée à Le parrain« . Pour mener à bien ce projet, Coppola a dû capturer la bande image par image avec un scanner. A l’époque, le film avait reçu 7 nominations pour oscar, dont Meilleur Film et Meilleur Réalisateur.