Francis Ford Coppola révèle « Pourquoi sur Terre » il a choisi Diane Keaton dans la trilogie du parrain

Le réalisateur acclamé Francis Ford Coppola a organisé une session spéciale pour les fans de Ask Me Anything sur les histoires Instagram, et une personne très désireuse de poser une question au cinéaste légendaire était l'actrice Diane Keaton. Au cours de la session, Keaton a demandé pourquoi Coppola avait fait certains choix de casting pour Le parrain.





L’actrice primée aux Oscars a joué Kay Adams-Corleone, l’épouse de Michael Corleone d’Al Pacino à travers Le parrain trilogie, et malgré sa propre renommée en tant qu’actrice, elle rechignait toujours à l’idée que Coppola l’aurait choisie en premier lieu. « Pourquoi diable m’as-tu choisi pour Le parrain?!! » s’est exclamée l’actrice dans sa question AMA pré-soumise, faisant référence à une période tendre de sa carrière dans laquelle elle avait récemment joué dans la production contemporaine de Cheveux.

Coppola a expliqué qu’il avait assisté à la nouvelle comédie musicale en 1968 avec l’acteur/danseur/chanteur Fred Astair, que Coppola avait récemment dirigé dans le film. Arc-en-ciel de Finian. Mais bien que Coppola se souvienne de la « belle voix chantante » de l’actrice dans la production scénique originale, c’est l’audition du parrain de Keaton qui a scellé l’accord. « Je t’ai choisie, parce que même si tu devais jouer la femme la plus hétéro/vanille, il y avait quelque chose de plus en toi », a répondu le réalisateur dans l’AMA en direct. En parlant de la personnalité d’acteur pour laquelle Keaton deviendrait connue, Coppola a déclaré qu’il pensait que son personnage auditionné était « plus profond, plus drôle et très intéressant (j’avais raison) ».

Un personnage complexe avec des costumes assortis

La sélection de Keaton pour le chef-d’œuvre mafieux de Coppola sur le trait d’union Adams-Coppola entre devoir traditionnel et modernité progressiste a été son entrée d’actrice dans l’élite hollywoodienne, ainsi que deux films supplémentaires dans le Trilogie du Parrain. Le rôle (et la garde-robe) du personnage reflétait le sous-texte domestique d’une lutte complexe dans la zone grise à travers le code, la famille, le pouvoir, l’honneur, la respectabilité, le désespoir et le contrôle, et la robe rouge que Kay coud à la fin du film II dit tout.

L’actrice bien sûr est également connue pour ses rôles intelligents et décalés sous la tutelle du réalisateur Woody Allen. L’actrice est apparue dans plusieurs films indépendants d’Allen, notamment Rejoue-le, Sam (1972), Dormeur (1973), Amour et mort (1975), et Annie Salle-ce dernier remportant à Keaton son Oscar de la meilleure actrice en 1977. Alors que Coppola a été initiée au talent de Keaton lors de sa première scène avec Hair, l’actrice avait travaillé avec Allen sur une autre pièce de théâtre pendant l’intervalle entre Cheveuxet le film de Coppola. Keaton a également fait ses débuts dans un petit rôle au cinéma aux côtés de Bea Arthur et Cloris Leachman dans Amants et autres étrangers(1970).

Alors que Coppola pensait clairement que Keaton avait fait un excellent travail en tant que Kay dans l’original Parrain film, il a dit qu’il lui était difficile de choisir un projet préféré. Lorsqu’on lui a demandé dans l’AMA d’identifier son meilleur film, il a répondu «Mon meilleur film? C’est comme demander à quelqu’un avec 7 enfants, qui est le meilleur ? Je les aime tous, mais si je grattais plus profondément, je pourrais dire Rumblefish.

La trilogie mafieuse bien-aimée de Coppola avec Keaton comprend Le Parrain, Le Parrain Partie IIet Le Parrain Partie IIIqui a été recoupé comme Le Parrain Coda : La mort de Michael Corleone en 2020. Le parrain est régulièrement classé avec autorité comme l’un des meilleurs films jamais réalisés.

