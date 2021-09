Francis Ford Coppola prépare la production d’un projet ambitieux

Quand on parle des cinéastes qui ont contribué à façonner la génération connue sous le nom de « The New Hollywood », il est impossible d’ignorer les contributions de Francis Ford Coppola, responsable de productions à grande échelle telles que « Apocalypse Now », « Dracula de Bram Stoker » ou la trilogie acclamée « Le Parrain », considérée comme l’une des meilleures histoires sur la mafia italo-américaine au cinéma.

Avec cinq Oscars acquis tout au long de sa carrière, Francis Ford Coppola est resté à l’écart des projecteurs et des plateaux de tournage en raison des difficultés qu’il a traversées pour financer ses projets ambitieux, tout en étant l’un des plus grands critiques de l’état actuel du film. industrie.

Cela n’a cependant pas empêché Coppola d’abandonner l’un des projets nationaux les plus ambitieux qu’il ait développé de toute sa carrière : « Megalopolis », un film qui, selon de nouvelles informations de Deadline, coûterait environ entre 100 et 120 millions de dollars, un budget qui serait financé en grande partie par le même directeur.

Coppola négocie actuellement la participation d’un casting multi-stars qui pourrait inclure Oscar Isaar, Forest Whitaker, Cate Blanchett, Jon Voight, Jessica Lange, Zendaya et Michelle Pfeiffer. Le réalisateur a décrit ce nouveau film comme une épopée romaine similaire à « Ben-Hur », mais se déroulant dans la ville de New York d’aujourd’hui.

Coppola a déclaré qu’il espère commencer le tournage de « Megalopolis » d’ici la fin de 2022, et qu’il est tout à fait prêt à investir de son propre argent pour obtenir un financement externe. « Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est qu’il y avait un documentaire sur mon studio de rêve, quand je possédais Zoetrope Studios et que je n’avais pas peur de tout risquer et c’était pour réaliser mon rêve. Eh bien, je n’ai pas changé de personnalité après tout », a-t-il commenté.

En juin 2021, il a été rapporté que Francis Ford Coppola avait vendu son vignoble à Delicato Family Wines pour lever des fonds pour son film. Le cinéaste a l’expérience des grands succès cinématographiques, mais il n’est pas non plus étranger aux échecs, comme dans le cas de « One From The Heart », une comédie musicale de 1982 qui, après une décennie d’endettement, mettrait en faillite Zoetrope Studios en 1990.

Avec la première de la coupe du réalisateur de « The Godfather Part III », de nombreux fans de Francis Ford Coppola ont commencé à spéculer sur le retour du cinéaste légendaire. En cas de pouvoir réaliser la production de « Mégalopolis », le cinéaste reprendrait sa carrière de réalisateur à l’âge de 82 ans, une décennie après la première de « Twixt », son dernier long métrage.