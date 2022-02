Francis Ford Coppola pointe à nouveau contre Marvel et Dune

MERVEILLE

Le réalisateur du Parrain a donné son avis sur les films les plus rentables de ces derniers temps. Découvrez son commentaire controversé sur la franchise de super-héros !

© GettyFrancis Ford Coppola a parlé des films de super-héros.

Les films de super-héros se sont avérés être un énorme tirage au sort ces dernières années. C’est que les chiffres ne permettent pas de mentir : parmi les films les plus regardés de l’histoire du cinéma, un pourcentage important est occupé par ces franchises. Mais bien que les téléspectateurs aiment voir des productions dans le meilleur style Studios Marvel ou Bandes dessinées DCla vérité est que les leaders de l’industrie ont à plusieurs reprises rejeté ce stéréotype. Francis Ford Coppola C’est l’un d’entre eux.

Responsable de films comme Le parrain et lauréat de cinq Oscars, à 82 ans, il continue de se faire entendre sur les longs métrages à la mode qui déferlent sur le box-office. Auparavant, il s’était référé à l’étude de Kevin Feige, mais cette fois il a doublé la mise et inclus dans sa ligne de pensée des hits nominés pour le prochain volet de l’Académie tels que dunes et Pas le temps de mourir.

«Avant, il y avait des films en studio. Maintenant, il y a des films Marvel. Et qu’est-ce qu’un film Marvel ? Un film Marvel est un prototype de film qui est réalisé encore et encore, mais qui a l’air différent.”, a commencé par dire le célèbre cinéaste. Rapidement, il a évoqué le film de science-fiction basé sur le roman de Frank Herbert et interprété par Timothée Chalamet, qui a su voler tous les regards durant l’année 2021.

En ce sens, il a insisté : «Des gens talentueux que nous pourrions prendre Dune, réalisé par Denis Villeneuve, un artiste extrêmement talentueux. Ou nous pourrions prendre No Time to Die, réalisé par Cary Fukunaga, artiste extrêmement talentueux et magnifique. Si vous prenez les deux films, vous et moi pourrions prendre les mêmes séquences des deux et les faireFrancis Ford Coppola a assuré. Et j’ajoute : « La même séquence où toutes les voitures entrent en collision. Ils ont tous ces choses en eux”.

Ce n’est pas la première fois que le réalisateur fait référence au fait que dans les films de Marvel Studios on ne voit pas le sceau d’un réalisateur, mais que les mêmes scènes se répètent avec des personnages différents. Ainsi conclut-il : «Ils doivent presque le faire pour justifier leurs budgets élevés”.

