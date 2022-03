Francis Ford Coppola fait un aveu surprenant qu’il aime Deadpool

Ces dernières années, la puissance de Marvel Studios et du MCU, la plus grande histoire cinématographique continue jamais mise en scène, a suscité de nombreuses critiques de la part de certains cinéastes de longue date tels que Martin Scorsese et Francis Ford Coppola. Pourtant, il semble que ce dernier ait une faiblesse Marvel : Dead Pool. Ayant déjà rejoint la liste de ceux qui sont devenus des critiques de l’univers cinématographique Marvel, il semble que même si le réalisateur n’aime pas tout le scénario de franchise joué par Marvel, il pense que le film de Ryan Reynolds Dead Pool est « incroyable ».

Dans une déclaration qui surprendra certains, Coppola a récemment félicité les films classés R pour avoir pris des risques et il sera intéressant de voir si les débuts de MCU de Deadpool continueront d’être approuvés par Coppola dans les années à venir. Les commentaires du réalisateur emblématique sont venus lors d’un profil Variety, au cours duquel il a déclaré:

« J’ai aimé ‘Deadpool’, j’ai trouvé ça génial. Le cinéma est censé éclairer la vie contemporaine et nous faire comprendre ce qui se passe. Nous avons donc besoin que les artistes nous donnent une vision de ce qui se passe. »

C’est une opinion assez différente de ce qu’il a dit précédemment en discutant des films Marvel avec Date limite. Dans cette interview, Coppola a appelé Marvel pour avoir utilisé une « approche de formule » pour rien de plus qu’un gain financier. Il a ensuite ajouté: « Je pense que cette approche est adoptée pour réduire le risque économique des films et je pense que le » facteur de risque « est un élément qui rend les films parfois géniaux. De plus, le film stéréotypé attire la plupart des ressources disponibles, laissant peu pour des productions plus audacieuses, réduisant la diversité. »

Francis Ford Coppola aime le risque du cinéma, et Deadpool était un risque





Il semble que la raison Dead Pool est un succès surprenant avec Coppola en raison des risques qu’il prend, plutôt que de s’appuyer sur une franchise bien établie. Quand il s’agit de risques, Deadpool voyage à l’écran en était plein, et à bien des égards, le fait qu’il ait été fait se résumait à une série de décisions risquées qui ont porté leurs fruits.

Dead Pool a été envisagé pour la première fois pour un film en 2000, lorsqu’un accord avec Marvel semblait être sur le point de voir Deadpool faire ses débuts sur grand écran via New Line Cinema. Bien que Ryan Reynolds ait été impliqué dès les premières étapes, il faudrait encore 16 ans à Deadpool pour enfin obtenir la sortie cinématographique qu’il exigeait. Alors que ses débuts en X-Men Origins: Wolverine en 2009, cette apparition était détestée par les fans, car elle enlevait à peu près tout ce qui faisait de Deadpool le personnage qu’il est. Alors que le pitch d’un film Deadpool a été rejeté à plusieurs reprises par 20th Century Fox, à la suite de la fuite présumée de séquences de test par Reynolds, la réaction s’est avérée suffisante pour que Fox accepte de donner le feu vert au film.

Il n’y a jamais eu de garantie que le pari d’aller de l’avant avec le film Deadpool serait payant, mais après que le film et sa suite aient rapporté près de 800 millions de dollars chacun, il est facile de comprendre pourquoi il y a déjà tant de battage médiatique. Dead Pool 3, même sans tenir compte du fait que ce sera la première fois qu’un film Deadpool est réalisé sous la bannière Marvel Studios. Avec Reynolds taquinant que les choses avancent avec le script, il faudra encore quelques années ou plus avant de revoir le personnage sur grand écran, et cette fois-ci, le personnage toujours classé R tirera sur faire son premier film à 1 milliard de dollars.





