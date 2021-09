Francis Ford Coppola fait Megalopolis avec un casting de stars même s’il doit payer pour cela

L’épopée mythique de la science-fiction Mégalopole s’infiltre depuis des décennies sous la direction de Francis Ford Coppola. Le film, admet-il, pourrait finir par coûter 100 à 120 millions de dollars à créer, mais il est prêt à mettre ses 100 millions de dollars là où il est. Son dédain pour les tendances cinématographiques actuelles, associé à sa passion de réaliser le film de ses rêves, a permis au jeune réalisateur de 82 ans de mettre ses fonds en commun et de commencer le tournage en 2022.

Francis Ford Coppola explique : « Je pense que la grande nouvelle ici est que je suis toujours le même qu’il y a 20 ou 40 ans. Je suis toujours prêt à faire la photo de mes rêves, même si je dois mettre mon propre argent, et Je suis capable de mettre 100 millions de dollars si je dois le faire ici. Je ne veux pas, mais je le ferai s’il le faut. «

« Je me suis engagé à faire ce film, j’aimerais le faire à l’automne 2022 », a révélé Coppola. « Je n’ai pas tous mes acteurs approuvés, mais j’en ai assez pour avoir confiance que ce sera un casting très excitant. La photo va coûter entre 100 et 120 millions de dollars. Inutile de dire que j’espère que c’est près de 100 millions de dollars. Je suis prêt à égaler un financement extérieur, presque dollar pour dollar. En d’autres termes, je suis prêt à mettre mon argent là où je dis. Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est qu’il y avait un documentaire sur mon rêve studio, quand je possédais Zoetrope Studios et je n’avais pas peur de risquer tout ce que j’avais pour réaliser mon rêve. Eh bien, je n’ai vraiment pas changé ma personnalité, du tout. «

Coppola n’a pas été timide quant à son point de vue sur la tendance actuelle des films de super-héros. « Quand Martin Scorsese dit que les images Marvel ne sont pas du cinéma, il a raison parce que nous nous attendons à apprendre quelque chose du cinéma, nous espérons gagner quelque chose, des éclaircissements, des connaissances, de l’inspiration. Je ne sais pas si quelqu’un en retire quoi que ce soit. voir le même film encore et encore. Martin était gentil quand il a dit que ce n’était pas du cinéma. Il n’a pas dit que c’était méprisable, ce que je dis juste que c’est le cas. «

Il fait valoir son point de vue en parlant de ses films emblématiques, en disant « Vous savez que je possède le négatif de Apocalypse maintenant, et savez-vous pourquoi je le possède? Parce que personne n’en voulait », a-t-il dit. « Et Apocalypse maintenant ces années gagnent presque autant que nous obtenons de Le parrain. Des photos comme ça [are difficult]; tout le monde veut faire le prochain film Marvel, mais personne ne veut faire une image qui parle vraiment aux jeunes d’une manière pleine d’espoir, que nous sommes en mesure de nous réunir et de résoudre tout problème qui nous est posé. C’est ce que je crois, et c’est ce qu’est vraiment le thème de l’image. Utopia parle de la façon dont nous pouvons faire en sorte que la société dans laquelle nous vivons résolve ces problèmes. Je pense que c’est un changement passionnant par rapport aux types de films proposés au public. »

« Principalement parce qu’il met en avant un message fondamental qu’il est temps pour nous de considérer que la société dans laquelle nous vivons n’est pas la seule alternative qui s’offre à nous. Et que l’utopie n’est pas tant un petit lieu expérimental dans le pays ; une discussion des gens, poser les bonnes questions pour savoir si la société dans laquelle nous vivons est la seule alternative ou, si pour le bien des jeunes, il y a de meilleurs choix qui devraient être discutés. C’est l’influence que je rêve de ce film avoir. Et pour cette raison, je suis disposé et capable d’investir à un nombre élevé, pour le réaliser. Je suis en train de mettre en place les moyens de le faire. «

Il décrit Mégalopole, en disant « Le concept du film est une épopée romaine, dans le traditionnel Cécile B. DeMille ou Ben Hur façon, mais racontée comme une contrepartie moderne se concentrant sur l’Amérique », a-t-il déclaré. « Il est basé sur« La conspiration de Catilina », qui nous vient de la Rome antique. C’était un duel célèbre entre un patricien, Catiline, et ce rôle sera joué par Oscar Isaac, et le célèbre Cicéron, qui sera Forest Whitaker. Il est désormais le maire assiégé de New York, en pleine crise financière, proche de celle qu’a connue le maire Dinkins. Cette histoire se déroule dans une nouvelle Rome, une épopée romaine envoyée dans les temps modernes. L’heure fixée n’est pas une année spécifique dans le New York moderne, c’est une impression du New York moderne, que j’appelle New Rome. »

Coppola a mis en commun ses ressources en disant : « Il a été dans les nouvelles que je viens de vendre l’un de mes établissements vinicoles à une autre entreprise. Je suis donc dans une position où je n’ai pas l’argent mais je peux l’emprunter. la même position que j’étais à l’époque de Dream Studio, où je veux voir le rêve se réaliser et je n’ai pas peur de risquer mon propre argent pour le réaliser. » Actuellement, Oscar Isaac, Forest Whitaker, Cate Blanchett, Jon Voight, Zendaya, Michelle Pfeiffer, Jessica Lange et James Caan sont en pourparlers pour le casting. Nous vous tiendrons au courant. Cette nouvelle vient de Deadline.

Sujets : Mégalopole