Francis Bourgeois, passionné de train, a quitté son emploi aujourd’hui

HOMCOM Home trainer pour vélo support entraînement vélo VTT trainer magnétique pliable 5 niveaux de résistance réglable noir

Description : Avec ce support vélo home trainer, vous amateurs de vélo pourront s'entrainer à domicile quel que soit la météo, dans le cadre d'un échauffement, décrassage, ou même d'une rééducation. Entrainez- vous a la maison des aujourd'hui en utilisant votre propre vélo! Le vélo est simplement fixe sur le support, sans avoir à démonter la roue. Pratique et économique ! Caractéristiques : -Couvient aux roues de 66cm(26") à 71cm(28")& 700cc(vtt et vélo de route) -La résistance magnétique fluide est réglable à 5 vitesse, très silencieux -Construction plus stable en acier de haute qualité -Pliable, facile à déplacer et à ranger après utilisation -Pieds antidérapants qui évitent les risques de glissement, plus de sécurité et stabilité -Montage facile, sans entretien -Outils appropriés et instructions d'assemblage inclus Spécifications : -Couleur : Noir -Matériaux : Tube en acier Q195 -Dimensions totales : 55L x 47l x 39H(cm) -Diamètre des tubes de pied : 38 mm -Charge max. recommandée : 135 Kg -Réf : 5661-0060