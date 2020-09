Francesca et Dev finiront-ils vraiment par être ensemble !!!

Dev se connecte avec une jeune femme nommée Rachel, et leur nuit se termine sans grâce après la rupture de son préservatif pendant les rapports sexuels. Plus tard, Dev et son compagnon Arnold se rendent à la fête d’anniversaire de l’enfant d’un an de leur compagnon. Il rencontre une autre compagne Amanda et ses enfants là-bas et surveille pendant un certain temps. À 30 ans, il commence à se demander s’il pourrait avoir besoin d’enfants dans un avenir pas si lointain. Enfin, il conclut que pour le moment, il apprécie de ne pas avoir d’enfant.

Après avoir essayé un film intitulé The Sickening, Dev et son compagnon Brian expliquent comment se passe toute leur vie parce que leurs tuteurs migrants ont tout abandonné pour s’installer en Amérique. Ils les remercient en les emmenant souper et découvrent la cruauté des vies qu’ils ont vécues. Dev est convaincu que toute cette assistance le rapprochera de lui et de ses proches.

Dev obtient deux laissez-passer pour une émission mystère et commence à demander aux jeunes filles de sortir. Deux seulement réagissent, et celle qu’il prend, Alice, finit par être trop énergique et un voleur compulsif, et elle est expulsée du club. À ce moment-là, il rencontre Rachel et ils se font de bons souvenirs, mais quand il essaie de l’embrasser, elle le refuse et est informée qu’elle essaie de le faire fonctionner avec son ex.

La première saison se déroule comme ça, et pour connaître la suite, regardez les deux saisons de Master of None!

Date de sortie de Master of None 3

Ansari a déclaré au Hollywood Reporter en 2017 qu’il était intrigué de faire une autre saison, mais qu’il ne savait pas quand cela fonctionnerait comme prévu. Néanmoins, il a déclaré qu’il n’avait pas encore la vision innovante de la saison 3. La tête de Netflix, une substance unique, Cindy Holland, a découvert que la scène était ouverte à une autre saison.

Membres du casting de Master of None 2

Alessandra Mastronardi, co-star de la saison 2 d’Ansari, a révélé à RadioTimes.com au début de cette année qu’elle filmerait «absolument» une autre saison. Il n’y a pas d’autre affirmation des autres acteurs.

L’intrigue de la suite

Comme indiqué précédemment, il est conclu qu’il y aura une autre saison. Il n’y a pas non plus d’explication officielle concernant l’intrigue, ni de bande-annonce qui y est identifiée. Dans une telle situation, restez à l’écoute jusqu’à ce que nous ayons des nouvelles et des mises à jour!

NOTRE ARTICLE DU JOUR VA À @Mark_A_Green pour sa pièce mettant en vedette: « Aziz Ansari sur le fait de quitter Internet, la solitude et la saison 3 de Master of None » Lisez-le pour quelques rires et un peu de sagesse de la légende elle-même @azizansari https://t.co/u3Ywr5F8K9 #ReadOnReadup – Lecture (@ReadupDotCom) 4 septembre 2020

