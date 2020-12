Frances McDormand pourrait entrer dans l’histoire des Oscars 2021 pour Nomadland

Il en manque de moins en moins pour une nouvelle cérémonie de remise des prix la plus importante de l’industrie cinématographique. La 93e édition des Oscars se tiendra le 25 avril 2021 et les premiers films candidats à remporter les statuettes commencent déjà à voir le jour.

Un de ceux qui composent les films qui composent la liste des favoris pour la nouvelle ère de récompenses est Nomadland, de 20th Century Studios. Il est réalisé par Chloé Zhao et est produit par et avec Frances McDormand.

Tout au long de sa carrière, Frances McDormand Elle a déjà remporté 2 Oscars de la meilleure actrice: la première par Fargo en 1997 et la seconde par Three Billboards Outside Ebbing, Missouri en 2018. Elle est maintenant l’une des candidates à être nominée pour la sixième fois par Nomadland.

Nomadland est l’un des principaux candidats à remporter plus d’une statuette aux Oscars en 2021. Frances McDormand ne pourrait pas seulement être l’une des finalistes dans la catégorie Meilleure actrice mais pourrait également avoir une double nomination pour le meilleur film.

En plus d’être le protagoniste du film, McDormand est l’un des producteurs accrédités, donc si le film devait remporter le prix du meilleur film, elle fera partie de ceux qui monteront sur scène pour recevoir la statuette. Mais même si elle ne gagne dans aucune des deux catégories, Frances McDormand pourrait entrer dans l’histoire. L’actrice de 63 ans peut devenir la première femme de l’histoire à être nommée actrice et productrice aux Oscars la même année.

Nomadland n’est pas encore sorti en salles. Pour le moment, il n’a été présenté que dans plusieurs festivals, dont ceux de Toronto, Venise et New York, entre autres. À ce jour, il a remporté plus de 40 prix.

Le film 20th Century Studios raconte l’histoire d’une femme nommée Fern qui se lance dans un voyage à travers l’Ouest américain en voyageant sur l’autoroute en tant que nomade moderne après avoir tout perdu dans The Great Recession.

Quand Nomadland est-il sorti?

Nomadland est prévu pour la première le 19 février 2021 Dans le monde entier.