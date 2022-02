Fractionner un PDF : comment ça marche ?

Qu’il s’agisse d’une présentation ou de documents volumineux, il y a souvent toutes sortes d’avantages à partager ces fichiers au format PDF au lieu de l’original. Nous avons quelques conseils sur la façon de créer des fichiers PDF et la meilleure façon de les rendre disponibles.

Par Sébastien Weber

Le PDF en tant que format de document ou de fichier existe depuis environ 30 ans. Mais auparavant, il était long et compliqué de mettre une présentation ou un document texte sous cette forme. Aujourd’hui, en revanche, des systèmes d’exploitation tels que Windows ou MacOS proposent déjà l’exportation de PDF en tant que fonction et il existe également des outils gratuits qui vous facilitent la vie.

Avantages des fichiers PDF

Mais pourquoi devriez-vous partager vos documents au format PDF au lieu de simplement les envoyer tels quels ? Il y a quelques arguments à cela.

Tout d’abord, la conversion au format de fichier PDF réduit généralement considérablement la taille du fichier. Une énorme présentation PowerPoint peut être si petite que vous pouvez facilement l’envoyer en pièce jointe à un e-mail, même si des effets tels que des animations ou des vidéos intégrées sont perdus en conséquence. De plus, les PDF ne peuvent pas être facilement modifiés et vous pouvez même les protéger avec un mot de passe afin que seuls les destinataires sélectionnés puissent les ouvrir.

De plus, les PDF peuvent désormais être utilisés de manière flexible car la plupart des navigateurs peuvent les afficher. Par conséquent, il n’a pas besoin de son propre programme pour les lire, ce qui pourrait être plus complexe selon le fichier source.

Comment pouvez-vous partager des PDF ? Les fichiers PDF plein écran sont faciles à partager. Photo : © Adobe Stock/momius 2018

Quelle que soit la manière dont vous avez créé un PDF, la question se pose alors de savoir comment partager au mieux le PDF. Ici, cela dépend beaucoup de la personne avec qui vous souhaitez partager le fichier ou dans quel but. Mais voici quelques façons de livrer des PDF :

Par e-mail : L’envoi d’un PDF par e-mail est l’option la plus simple. Ici, cependant, le fichier PDF ne doit pas être trop volumineux et ne doit en aucun cas dépasser 20 mégaoctets, car de nombreuses boîtes de réception de courrier électronique n’acceptent pas les fichiers plus volumineux. En général, cependant, plus c’est petit, mieux c’est. De plus, vous n’avez aucun contrôle sur la personne à qui le destinataire peut transférer le PDF. Via le service de partage de fichiers : cette option nécessite que vous ayez un compte Google Drive, Dropbox ou un service similaire. Là, vous pouvez télécharger votre PDF, puis créer un lien de partage ou inviter des personnes spécifiques via un lien e-mail pour afficher le PDF. L’avantage ici est que vous avez plus de contrôle sur qui a accès à votre PDF et vous pouvez même empêcher le téléchargement du fichier. Par service de présentation spécial : Selon l’objectif de votre fichier PDF, il existe également des services en ligne spéciaux conçus pour les présentations. Beamium, par exemple, s’adresse aux utilisateurs qui doivent faire des présentations. Publitas vous permet de préparer un peu votre fichier PDF et d’optimiser l’affichage pour les smartphones et autres, ainsi que les diapositives. Cependant, tous ces services nécessitent un abonnement mensuel, ils n’ont donc de sens que pour les utilisateurs qui ont besoin de tous les outils et les utilisent régulièrement. Comment pouvez-vous créer un PDF?

Convertir des documents en fichiers PDF est facile aujourd’hui. Dans le passé, en revanche, il fallait utiliser pour cela un programme de l’inventeur PDF Acrobat, qui est toujours disponible mais n’est plus absolument nécessaire.

Créer un PDF sous Windows

Depuis Windows 10, le système d’exploitation Microsoft prend en charge l’impression et l’exportation au format PDF en tant que fonction standard. Par exemple, si vous souhaitez enregistrer un document Word ou une présentation PowerPoint au format PDF, vous pouvez sélectionner l’option PDF sous « Fichier » et « Exporter » dans le programme respectif. Sélectionnez ensuite le dossier dans lequel Windows doit stocker le PDF, donnez-lui un nom et attendez un instant.

Dans d’autres programmes qui ne prennent pas en charge l’exportation, sélectionnez l’option « Imprimer ». Là, Windows vous propose « Microsoft Print to PDF » comme imprimante.

Créer un PDF sur MacOS

Les utilisateurs de Mac font de même, puisque le système d’exploitation d’Apple permet également l’exportation de PDF depuis MacOS X. Qu’il s’agisse de Pages ou de Keynote, sélectionnez l’option PDF sous « Fichier » et « Exporter » et enregistrez votre document. Cependant, l’exportation au format PDF peut également être sélectionnée dans le menu d’impression si l’option mentionnée n’est pas disponible dans le programme utilisé.

Créer un PDF avec Google Drive

Étant donné que Google Drive avec ses programmes Google Docs and Co. est aujourd’hui utilisé par de nombreux utilisateurs comme une alternative puissante et gratuite aux applications Office classiques, ces programmes offrent également une fonction appropriée.

Ouvrez simplement le document que vous souhaitez enregistrer au format PDF dans Google Drive. Sélectionnez ensuite l’élément de menu « Fichier » puis « Télécharger ». Dans ce menu, vous trouverez alors toutes sortes d’options selon le type de document, comme le téléchargement en tant que fichier Word, etc. Mais Google y propose également le format PDF.

Si un document Word ou similaire est le format de départ, Google Drive prend également en charge l’exportation PDF ici, comme décrit ci-dessus. Pour ce faire, téléchargez le fichier sur Google Drive, puis ouvrez-le par un double-clic. Google Drive convertit alors le document Word en un document Google Drive, par exemple, pour que vous puissiez le modifier mais aussi le télécharger au format PDF.

Créer un PDF avec le service en ligne Acrobat

Si toutes les options ci-dessus ne donnent pas le résultat que vous espériez, les inventeurs des fichiers PDF proposent également un service en ligne gratuit. Là, vous pouvez télécharger le fichier que vous souhaitez convertir en PDF, le faire éditer, puis le télécharger au format PDF.

Les fichiers PDF récapitulatifs ont tendance à être plus petits que le document d’origine et empêchent la modification du document. Windows et MacOS ont maintenant l’option d’exportation PDF intégrée. Les services en ligne tels que Google Drive ou un convertisseur PDF d’Acrobat sont de bonnes alternatives gratuites. Les fichiers PDF peuvent facilement être partagés par e-mail ou avec divers services en ligne.