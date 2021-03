Fracked est un jeu de tir enneigé qui arrive exclusivement au PSVR cet été

Fracked vient d’être annoncé exclusivement pour PlayStation VR. Des développeurs de Fantôme: Opérations secrètes, il s’agit d’un jeu de tir à la première personne en réalité virtuelle situé dans une installation de fracturation en montagne envahie par des êtres interdimensionnels. Jeux vidéo, dames et messieurs.

Ce qui est plutôt cool, c’est que vous pourrez vous déplacer librement entre la course, le tir, l’escalade et le ski. Le but est d’avoir un jeu VR qui vous offre une gamme complète de mouvements. Il est conçu pour être aussi 1: 1 avec vos mouvements que possible, ce qui signifie que vous devrez vous pencher dans les virages lorsque vous skiez et que vous vous esquiverez physiquement derrière un abri.

Il convient également de noter que, si vous jouez à ceci sur PS5, vous obtiendrez quelques améliorations à l’expérience, y compris « l’amélioration des fréquences d’images, des temps de chargement et de la résolution ».

Fracked arrive au PSVR cet été. Qu’est-ce que vous en faites? Frappez les pentes dans la section commentaires ci-dessous.