Foxconn, le plus grand fournisseur d’électronique au monde, prévoit une pénurie de composants jusqu’en 2022

La pénurie mondiale de puces et d’autres composants électroniques est devenue de plus en plus importante ces derniers mois. Un manque de prévoyance a conduit à un goulot d’étranglement majeur lors de la mise sur le marché de nouveaux produits. Bien que cela soit généralement résolu en quelques mois, Foxconn dit que cette fois, le problème durera jusqu’en 2022.





Foxconn est essentiellement l’usine mondiale de produits électroniques. Dans ses installations, il assemble de la plupart des produits Apple à d’autres d’Amazon, Acer, Dell, Google HP et des dizaines d’autres. Ces clients connaîtront cependant une période difficile cette année, le PDG de Foxconn prévient qu’il ne pourra pas honorer certaines commandes en raison de la pénurie de composants.

Tel qu’exprimé et recueilli par Nikkei Asia, attendez-vous à ce que cela dure au moins jusqu’au deuxième trimestre de l’année prochaine. Ils disent que cela leur fera perdre environ 10% des commandes qu’ils prévoyaient de prendre. Bien que ce ne soit pas beaucoup, cela nous donne une idée de la situation avec la pénurie mondiale de composants et combien de temps cela est censé durer.

Selon la façon dont la situation s’aggrave ou s’améliore nous verrons un effet direct sur le marché de la consommation. El año pasado por ejemplo Apple retrasó la llegada de los iPhone 12 debido a los cierres por confinamiento que se dieron en primavera y verano de 2020. Este año quizás también veamos cierto retraso, aunque en esta ocasión debido a la falta de componentes para ensamblar los produits.

Crise des composants

Il y a une crise des composants majeurs et c’est un problème qui touche tout le monde. Les choses peuvent devenir encore plus compliquées, au milieu d’une crise des puces, Taiwan est à court d’eau en raison d’une sécheresse.

L’un des secteurs les plus touchés est L’automobile, bien qu’il y ait aussi des retards dans les mobiles, les ordinateurs et d’autres produits. Pour couronner le tout, l’un des plus grands fabricants de puces automobiles a récemment subi un incendie.

Les solutions viendront, mais pas à court terme. L’une des solutions que nous verrons bientôt sera de nouvelles usines, en l’occurrence celles du plus grand fabricant chinois de semi-conducteurs.

Via | Nikkei Asie

Image | matchs