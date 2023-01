Fox utilise la NFL pour promouvoir le retour à la comédie de Roseanne Barr, nouveau stand-up spécial

Fox a réservé une place commerciale de 15 secondes lors du match de championnat NFC de ce soir entre les 49ers de San Francisco et les Eagles de Philadelphie pour promouvoir Roseanne Barrprochain spécial comédie de – intitulé Annulez ceci ! — Rapports THR.

Il s’agit du premier stand-up spécial télévisé de la bande dessinée depuis 2006 Blonde et garce (qui a été diffusé sur HBO) et sera diffusé sur la plate-forme de streaming rouge de Fox News, Fox Nation.

Dans le teaser promotionnel, Barr tient un micro sur scène tout en s’adressant à son public : « Est-ce que quelqu’un d’autre a été viré récemment ? »

La comédienne fait évidemment référence à son propre licenciement depuis le redémarrage Roseanne sitcom en 2018 après avoir fait un tweet raciste contre un assistant d’Obama, disant que c’était ce qui s’était passé quand « les Frères musulmans et la planète des singes ont eu un bébé ».

ABC a répondu en licenciant le comédien, le président Channing Dungey faisant une déclaration publique :

« La déclaration de Roseanne sur Twitter est odieuse, répugnante et incompatible avec nos valeurs, et nous avons décidé d’annuler son émission. »

Les valeurs de Barr sont très cohérentes avec l’organisation Fox News, d’autre part, qui diffuse régulièrement des opinions critiques sur la « culture d’annulation » « réveillée », avec des experts et des comédiens conservateurs apparaissant dans des émissions-débats de style panel comme Gutfeld !

Roseanne diffusé à l’origine pendant neuf saisons de 1988 à 1996 et a été un succès critique et commercial en tant que sitcom illustrant les luttes d’une famille ouvrière moyenne, ce qui n’était pas le tarif typique à l’époque.

L’émission a été redémarrée en 2018 par ABC, décrivant l’expérience de la classe ouvrière dans le contexte de l’ère Trump. Malheureusement, alors que la série a travaillé pour aborder les conversations difficiles d’une manière plus bipartite, la position franche pro-Trump de Barr et ses tweets compulsifs ont finalement conduit à sa chute dans la série.

La série a continué sans elle et a été effectivement renommée Les Connor, car le personnage de Barr a été radié de la série par la mort par dépendance aux opioïdes.

Whitney Cummings, qui était productrice exécutive sur le Roseanne reboot, a parlé précédemment à Howard Stern de ce qui l’a incitée à partir plus tôt dans la production, citant le tweet de Barr :

« Je suis parti parce qu’il semblait imminent qu’il y avait une catastrophe imminente… Cela empirait progressivement, et il y avait aussi beaucoup de tweets du passé que je ne connaissais pas, ce qui était de ma faute, parce que je ne le savais pas. Je pense qu’il y avait quelques tweets problématiques il y a quelques années. Je pense que tout le monde disait : « Oh, elle a déjà admis qu’elle était mentalement malade… » Quelque chose se passe, je pense, quand le comportement de quelqu’un est constamment comme ça, où vous commencez en fait à abaisser la barre de leur comportement. Vous vous dites : « Oh non, c’est juste la folle Roseanne, et c’est comme ça.' »