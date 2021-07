Cette semaine marque le 25e anniversaire de la première de Jour de l’indépendance, la méga production qui a révolutionné le cinéma avec ses effets VFX et l’histoire d’une invasion extraterrestre mortelle. Le film a joué Will Smith et Jeff Goldblum avec l’adresse de roland emmerich et des livres de doyen devlin. La vérité est que le producteur du film n’était pas d’accord au début avec l’embauche de Smith.

Le scénariste a expliqué : « Le seul personnage que nous avions en tête dès le premier jour était Jeff Goldblum. » L’option de Smith pour le capitaine Steven Hiller est venue plus tard. « Ethan Hawke était aussi sur notre liste, mais je pensais qu’il était trop jeune » a avoué le réalisateur Emmerich.

Fox ne voulait pas de Will Smith le jour de l’indépendance







La perspective d’embaucher Smith n’a pas plu au studio.: « Nous n’aimons pas Will Smith. Il n’est pas testé. Il ne travaille pas sur les marchés internationaux. » ils ont dit de Renard. L’acteur était connu pour son rôle dans Le prince du rap, mais il était loin de la figure qu’il est aujourd’hui. Malheureusement les raisons du producteur sont allées dans l’autre sens…

« S’ils choisissent un homme noir pour ce rôle, ils tueront le box-office étranger », étaient les mots des cadres. Le scénariste doyen devlin il se souvint à quel point le processus avait été difficile. « Roland a vraiment défendu Will et nous avons finalement gagné cette guerre. ».

Le film s’est avéré être l’un des plus grands succès de l’histoire du cinéma et a été catapulté Will Smith comme une star d’Hollywood. La vision erronée et les préjugés des cadres de Renard ont été enterrés grâce aux efforts de Emmerich et Devlin.