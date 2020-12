Fox lance un marathon d’épisodes de Noël des Simpsons ce 25 décembre

‘Les Simpsons’ Ils font déjà partie de toutes les familles qui apprécient la série depuis plus de trois décennies, y compris plusieurs générations qui continuent de profiter de son humour, même s’il est clair qu’il y a eu une baisse de qualité dans sa programmation. Cependant, rien de tel que de profiter des anciens épisodes, où l’on constate que c’était le grand âge d’or de l’émission télévisée.

Avec 32 saisons et près de 700 épisodes, la série créée par Matt Groening il a su adapter la réalité à sa fiction, conduisant ses millions de fans à avoir des situations « comme les Simpsons » dans la vie quotidienne. Non seulement cela, ils se sont également démarqués dans leurs diverses prédictions, qui sont devenues très célèbres.

La Noël C’est l’un des moments les plus spéciaux à passer avec ses proches, et plus encore dans une situation comme celle dans laquelle nous vivons, même avec le coronavirus. C’est pour ça que Fox lancera une émission spéciale avec des épisodes de Noël de « The Simpsons » tout au long du vendredi 25 novembre, pour fêter ces vacances « de la main de la famille jaune la plus aimée à la télévision », selon le communiqué officiel.

+ Quels seront les épisodes de Noël que Fox diffusera?

1. « Hé, où est mon ranch? » – Saison 14, épisode 18.

2. « Bobby, il fait froid dehors » – Saison 31, épisode 10.

3. « C’est la 30e saison » – Saison 30, épisode 10.

4. « White Christmas Blues » – Saison 25, épisode 8.

5. « Lisa de peu de foi » – Saison 13, épisode 6.

6. « La voie du chien » – Saison 31, épisode 22.

7. « Homer Against Dignity » – Saison 12, épisode 5.

8. «Kill Gil, Volumes 1 et 2» – Saison 18, Épisode 9.

9. « Un grand filou » – Saison 11, épisode 9.

10. « Marge ne serait pas fier » – Saison 7, épisode 11.

11. « Miracle on Immortal Avenue » – Saison 9, épisode 10.

12. « L’histoire de Noël des Simpsons » – Saison 17, épisode 9.

Cet incroyable marathon commencera à 16 heures, où vous pourrez profiter de tous ces grands chapitres de Noël, comme beaucoup d’autres qui ne sont pas sur la liste. Fox n’y restera pas, car le jeudi 31 décembre, il y aura une autre spéciale avec des épisodes qui avaient des prédictions.