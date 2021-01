Fox lance un marathon avec les voyages des Simpsons à travers le monde

Les Simpsons sont généralement à la mode en raison des prédictions incroyables que contiennent leurs épisodes. L’une des clés de leur coïncidence avec la vie réelle est le grand nombre de chapitres dont ils disposent (695), dont les thèmes couvrent divers sujets. Pour cela Fox prépare une série de marathons et le prochain à venir portera sur les voyages à travers le monde que la famille jaune a faits. C’est quand?

« Une spéciale Simpsons est ici avec huit heures de plaisir ininterrompu avec la famille jaune la plus aimée de Springfield », est l’annonce officielle de la chaîne qui dans quelques jours changera son nom en Star. La proposition est simple: Passez en revue les épisodes qui ont fait voyager les protagonistes aux États-Unis et en dehors.

Au total, il y aura 12 chapitres où les Simpsons passeront Costa Rica, Las Vegas, Floride, Jérusalem, Brésil, Inde, Australie, Afrique, New York et Tokyo. Quatre continents et 12 histoires remplies d’humour classique et de folie de la série animée emblématique. Les fans pourront accompagner la famille qui aime s’amuser dans un tour du monde et atterrir dans certains des pays visités au cours de ses trente-deux saisons.







Quand a lieu le marathon de voyage des Simpsons?

Ce dimanche 24 janvier 2021 à partir de 15 h 00 les épisodes seront disponibles qui en plus de divertir, enseigneront un peu de géographie. De cette façon, Fox continue avec son habitude de faire des marathons sur la série: Il a déjà parlé de Noël et de ses fameuses prédictions.

Disney continue de parier sur la diffusion télévisée des Simpsons malgré sa capacité à la passer en streaming. Actuellement Disney + a deux saisons (29 et 30) précisément pour ne pas déprotéger son signal de télévision qui commencera à appeler Star à partir de février 2021.