Fox a dit à George Lucas que son histoire de jeune Anakin ruinerait la franchise Star Wars

Fox a averti George Lucas de raconter l’histoire du jeune Anakin Skywalker dans le Guerres des étoiles préquels. Le studio aurait dit à Lucas que l’inclusion du jeune scénario d’Anakin «ruinerait la franchise». Jake Lloyd a pris le rôle dans les années 1999 La menace fantôme et les fans n’étaient pas vraiment satisfaits du film entier au moment de sa sortie, bien que Lucas ne semblait jamais vraiment s’en soucier. Maintenant que plus de 20 ans se sont écoulés, plus jeune Guerres des étoiles les fans se réchauffent avec la trilogie prequel et les histoires qu’elle a racontées.

Dans le prochain deuxième volume du livre The Star Wars Archives (1999-2005), George Lucas parle d’apporter ses idées préquelles à Fox. « Vous allez détruire la franchise, vous allez tout détruire! » Lucas se souvient, ajoutant qu’il avait parlé à l’équipe de Lucasfilm et avait dit qu’il «faisait un film que personne ne veut voir». Après La menace fantôme ouvert dans les salles et battu des records, Lucas a admis que le film aurait été « plus commercialisable » s’il était parti avec un adolescent Anakin et un Padmé Amidala, 18 ans. Cependant, Lucas a finalement réalisé le film qu’il voulait que les fans voient.

George Lucas a soutenu que raconter l’histoire du jeune Anakin Skywalker était toujours son intention. Pour le Guerres des étoiles créateur, il a dû revenir au début pour montrer le jeune Anakin avant d’introduire la version adolescente du personnage. « Les attentes des fans étaient devenues très élevées et ils voulaient un film qui allait changer leur vie et être la seconde venue », a déclaré Lucas en 1999. « Vous savez, je ne peux pas faire ça, c’est juste un film. Et Je ne peux pas dire, maintenant je dois le vendre à un tout autre public. Je raconte l’histoire. «

Bien que beaucoup de choses aient changé depuis 1999, Guerres des étoiles fandom est resté tout aussi passionné, même si Internet a contribué à amplifier cela. « Je savais que si j’avais fait Anakin 15 au lieu de neuf, alors il aurait été plus commercialisable », dit Lucas en se retournant. « Si j’avais fait le Queen 18 au lieu de 14, alors il aurait été plus commercialisable. Mais ce n’est pas l’histoire. » Lucas a estimé que l’histoire dans son ensemble serait plus puissante si les fans voyaient un jeune Anakin quitter sa mère, par opposition au contraire.

En 1999, George Lucas a évoqué Attaque des clones comme une « histoire d’amour » et a noté que La revanche des Sith allait être «très, très, très sombre». Il a ensuite fait une prédiction sur le troisième volet de la trilogie préquelle. « Les gens pensent au Guerres des étoiles des films comme des films heureux. Ce qu’ils vont faire d’une tragédie, je ne sais pas. Ce sera probablement le moins réussi de tous les Guerres des étoiles films – mais je le sais. « Il s’est avéré que Lucas était un peu déçu de ce que les fans ont fini par aimer à propos des préquelles. Cependant, cela semble changer tout le temps à mesure que de nouvelles générations entrent dans la franchise. Vous pouvez vous diriger vers à Taschen pour obtenir des informations d’achat pour The Star Wars Archives (1999-2005) Le livre est en précommande et sortira le 13 décembre.

Sujets: Star Wars